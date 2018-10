Un fost majordom îl îndeamnă pe Prințul Harry să își numească copilul Diana

Burrell, în vârstă de 60 de ani, care le-a servit atât pe regina Elisabeta a II-a cât și pe Prințesa Diana, a spus, în cadrul unui tweet, că Prințul Harry și Meghan ar trebui să fie „curajoși” și să își numească fiica Diana deoarece acest lucru ar fi făcut-o mândră pe regretata Lady D.

Fostul membru al staff-ului regal a profitat de ocazie pentru a-i felicita public pe cei doi pentru sarcină, întrucât el nu mai ține legătura cu familia regală britanică.

„Dragă Meghan și Harry, felicitări amândurora pentru minunatele vești. Australia vă are la inimă și a observat ce oameni inspiraționali sunteți”, este modul în care fostul majordom își începe mesajul.

„Dacă bebelușul vorstru este fată, fiți curajoși și numiți-o Diana. Ar face-o mândră pe mama ta”, i-a îndemnat Burrell.

Dear Meghan and Harry, Many Congratulations to you both on your wonderful news. Australia has taken you to their hearts and have seen at first hand the inspirational people you are. If your baby is a girl, be brave and call her Diana which would make your Mother so proud. ❤️

