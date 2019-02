Un fost dependent merge în școli și le vorbește copiilor despre pericolul drogurilor

Iosif Teterlea este un fost consumator de droguri care a reușit să scape din infernul dependenței și are curajul să își spună povestea. Bărbatul merge în școli și îi informează pe adolescenți ce înseamnă să trăiești în lumea drogurilor, conform ȘtirileProTv.

Conștient de impactul emoțional pe care îl poate avea asupra tinerilor, Iosif le aduce și un video din perioada în care droga: “Vreau ca voi să îmi spuneţi, gândiţi-vă bine, uitându-vă la imaginea asta, e vorba de o persoană, care era sub influenţa drogurilor, şi să îmi spuneţi după, dacă îl consideraţi un exemplu, pe respectivul din filmare.”

“E vreunul care şi-ar dori aşa ceva? Să ajungă să fie în centrul atenţiei celor din jur. Eu sunt persoana respectivă. Eu eram, eram în Craiova, în faţa unui bar de noapte, vedeţi eram dezbrăcat acolo, vedeţi şi voi ce eram, eram batjocura lor. În filmul respectiv nu aveam tricou şi îmi aduc aminte că l-am vândut pe 5 lei şi eu aveam nevoie de 10 lei ca să îmi iau un joint”, le spune bărbatul.

Iosif spune că a crescut într-o „familie cumsecade” în care părinții nu au consumat nici tutun, nici alcool în exces. Totul a început când s-a apucat de fumat cu un văr de-al său. A continuat să facă asta și tresare de emoție atunci când rememorează tot ce a trăit.

Așa cum se întâmplă în cazul dependențelor, membrii familiei pot deveni co-dependenți și pot fi târâți, fără voia lor, în același infern:″Părinţii mei au început să fie într-o co-dependenta. Aveau parte de aceleaşi experienţe pe care le aveam eu, numai că ei nu consumau droguri. Dacă mie îmi lipseau lucruri, au început să le lipsească şi lor. Tatăl meu a fost dat afară de la locul de muncă, pentru că îi furăm banii pentru clienţi şi apoi pentru că era obosit, pierdea nopţile ba să stea cu mama, ba să mă caute pe mine prin oraş.”

Teterlea își amintește cât de mult s-a îndepărtat de oamenii dragi și cum viața lui s-a schimbat: “Ajungeam acasă, mama a ajuns să îngenuncheze, să mă implore, te rog nu mai pleca, nu mai pleca. Am avut daţi în care am lovit-o, am un frate cu 10 ani mai mic decât mine, dacă eu aveam 15 ani, 16 ani, mama îmi povesteşte acum că el avea 5 ani şi se ruga la Dumnezeu, Doamne dă-ni-l pe Iosif înapoi. Şi nu îl puneau părinţii, era propria lui iniativa. Şi gândiţi-vă sunteţi la şcoală, un copil de 5 ani, poate să fie un război în jurul său şi el nu vede, se joacă cu maşinuţele, dar el vedea. El vedea cum eu am început zi după zi după zi.”

Acesta povestește că „cele mai grele au fost etnobotanicele”, menționând faptul că, dacă ar fi avut ocazia, s-ar fi drogat și cu heroină. Acesta ajunsese la stadiul când nu se mai putea oprea și orice substanță îi era de folos: „Suflatul în pungă, cu adeziv în pungă. Şi îmi ziceam nu o să pun eu gura niciodată pe aşa ceva şi ajunsesem de suflam până mi se lipeau buzele. Atât eram de drogat…”

