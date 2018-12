Un diagnostic greu, sărbători fără sens și noi… împreună, pentru Anastasia

Ea este Anastasia. Are 1 an și 6 luni. Are o soră geamană identică, deci la fel de nespus de frumoasă, pe nume Ecaterina. Mai are doi părinți mândri, a căror viață a fost dată complet peste cap, de la începutul lui noiembrie încoace…