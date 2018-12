Un decembrie… călduros cu noua ediție VIVA!

Teo Trandafir este un icon al televiziunii din România. Este un model de profesionalism pentru toate cele care aspiră la o carieră pe micul ecran, este un exemplu de forță și de tărie pentru toți cei care au avut o cumpănă în viață, este o sursă de energie pentru toți cei care o urmăresc, la TV, de un sfert de secol. Cine e Teo Trandafir, dincolo de micul ecran? Ce temeri are, cum trece peste greutăți, care e ideea ei despre fericire, ce o împlinește și ce o dezamăgește? Aflați totul, într-un interviu de o maximă sinceritate. Un interviu în care vorbește deschis despre fiica ei, Maya, despre relația dintre ele, despre cum i-a spus că este adoptată și ce relații există între ele și părinții naturali ai fetiței.

Maia Morgenstern este, cu siguranță, una dintre cele mai apreciate actrițe din România, succesul ei depășind de mult granițele țării. Cu siguranță că nu ați uitat rolul magistral din Patimile lui Hristos’… În ediția de decembrie, Maia Morgenstern împărtășește cu noi amintiri de pe platourile de filmare sau din spatele scenei, dar ne oferă și detalii extrem de interesante despre viața ei de dincolo de carieră. Un om cu povești și cu pilde imposibil de ignorat!

Vocea României vs. X Factor. Ambele concursuri de talente urmează să aibă finalele în perioada sărbătorilor de iarnă. Să nu credeți că am ignorat subiectul! Ba chiar am încercat să echilibrăm și balanța! Din juriul X Factor l-am intervievat pe Brenciu, a cărui poveste de viață este una cu urcușuri și coborâșuri, artistul ajungând acum la maturitatea de a-și accepta destinul pe deplin. Din tabăra Vocea României ies la atac reprezentantele sexului frumos, Andra și Irina Rimes. Ce se întâmplă în culisele show-ului de la Pro TV, ce intrigi au loc în spatele scenei, dar și cum își petrec sărbătorile, aflați totul, chiar de la ele.

Plus! Povestea impresionantă de viață a Tinei Turner, legenda muzicii ultimului secol. Idei de cadouri, o destinație magnifică de călătorie, în această perioadă, un super editorial de modă, cu Lili Sandu, pentru perioada festivă, și horoscopul lunii decembrie. Toate în noul număr al revistei VIVA!

Iar surprizele nu se opresc aici: ediția de decembrie VIVA! poate fi cumpărată împreună cu o carte de colorat pentru adulți, cu modele superbe, la numai 10,99 lei, cu ajutorul căreia puteți să vă bucurați de relaxare, să experimentați deconectarea de la cotidian și să explorați creativitatea!