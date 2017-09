Un cuplu celebru de la Hollywood și-a spus adio! Anunțul a fost făcut în urmă cu câteva ore

Cântăreața Fergie și actorul Josh Duhamel au anunțat oficial că divorțează! Celebrul cuplu de la Hollywood au făcut anunțul în urmă cu câteva ore, printr-un comunicat oficial.

Fergie (42 ani) și Josh Duhamel (44 ani) doar ce sărbătoriseră opt ani de mariaj în luna ianuarie a acestui an, însă azi au anunțat că divorțează. „La începutul acestui an am decis să ne despărțim, însă dragostea și respectul dintre noi rămân. Vrem ca familiile noastre să se poată adapta noii situații, așa că am ținut totul secret și nu ne-am dorit să facem publică decizia noastră. Întotdeauna vom fi uniți în a ne susține reciproc, dar și pe familiile noastre“, a declarat cuplul pentru televiziunea americană Entertainment Tonight.

Fergie și Josh au un băiețel de patru ani – Axl Jack, cu care ambii părinți postează pe contul personal de Instagram imagini și clipuri video înduioșătoare. Pe 30 august, Axl a împlinit 4 ani, așa că Fergie nu s-a ferit să adauge în galeria foto un selfie cu ea și fiul ei.

Nimeni nu a bănuit separarea celor doi artiști, mai ales că ambii au postat de-a lungul acestui an imagini cu perechea sa pe contul propriu de Instagram. În timp ce Josh își declară des în public susținerea pentru soția sa, Fergie e mai rezervată și ultima poză postată alături de soțul ei este din luna ianuarie a acestui an, când cei doi au aniversat opt ani de căsnicie.

În schimb, Josh a postat chiar pe 19 iulie o poză cu (acum fosta) sa soție.

Foto: Hepta. Instagram.