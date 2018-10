Rețeta cu care Chef Adrian Cojocaru va participa la competiție va avea în centru un ingredient profund românesc: brânza de burduf. Ingredientul-vedetă al rețetei sale va fi adus direct din România la Milano.

Rețeta cu care ambasadorul culinar al Italiei în România va participa la concurs se numește „Linguine Cinci gusturi ale prospețimii” („Five tastes of freshness”), o reinterpretare autentică a legăturii dintre cultura românească și cea italiană. Brânza de burduf va fi adusă direct din România la competiția din Italia.

„Preparatul pe care îl propun cu mândrie la această competiție este inspirat din copilăria mea petrecută la țară, de gusturile cu care am crescut, de prospețimea produselor, de aerul curat și oamenii simpli alături de care am copilărit. Dintotdeauna mi-au plăcut produsele proaspete, cu gust intens. Astfel, rețeta mea va îmbina ciuperci de pădure cu ceapă verde (chivas), usturori, praz, pătrunjel, salată și roșii uscate, dar de departe, vedeta preparatului va fi brânza de burduf, un produs tradițional românesc, ușor picant, regândit de mine sub forma unei spume fine”, a declarat Chef Adrian Cojocaru.

„Preparatul va fi un tablou perfect al rădăcinilor mele, al culturii locului unde am crescut. Sunt foarte mândru că pot să promovez gusturile românești la cea mai importantă competiție dedicată unei gastronomii care a depășit de mult granițele Italiei”, a subliniat el.

Juriul competiției, format din Chefi cu stele Michelin

Din juriul competiției fac parte Chefi italieni faimoși, precum Lorenzo Cogo, Viviana Varese, Luigi Taglienti, Chef nutriționist Holger Stromberg (Germania) și fotograful american de food, Brittany Wright.

Jurații vor nota creativitatea, talentul culinar și modul de prezentare propuse de 18 Chefi din întreaga lume cu vârste sub 35 de ani, pe parcursul a trei runde de concurs, care vor presupune realizarea de signature dishes, dar și reinterpretarea celei mai iubite și cunoscute rețete de paste din întreaga lume: Spaghetti al Pomodoro.

Tema competiției: EAT POSITIVE

Anul acesta, tema competiției va fi „EAT POSITIVE”, însumând efortul Barilla de a promova un mod de hrană echilibrat, nutritiv, plăcut, cu respect față de ingredientele de calitate.

Mâncarea a fost dintotdeauna o sursă de plăcere, iar „EAT POSITIVE” înseamnă, defapt, a găsi plăcerea într-o companie și mâncare bună, așa cum sunt pastele.

Chefii care participă la competiție vor fi invitați să creeze rețete de paste care să inspire un mod pozitiv de a privi mâncarea.

Italienii, cei mai mari consumatori de paste din lume

Consumul de paste este în creștere, la nivel mondial, potrivit Organizației Internaționale a Pastelor. Cele mai dinamice piețe sunt Asia (o creștere cu 8,6% a consumului de paste în 2017, față de 2016) și Africa (o creștere cu 2,6%).

SUA reprezintă cea mai mare piață de desfacere pentru paste, la nivel mondial: 2,7 milioane de tone de paste consumate anual. Un american consumă în medie 9 kg de paste anual.

Italienii rămân, de departe, cei mai mari consumatori de paste, cu un consum de 23,5 kg de paste per capita, anual, și 1,4 milioane de tone în total. Italienii sunt urmați de tunisieni (17 kg per capita), Venezuela (12 kg per capita), Grecia (11,1 kg per capita), Chile (9,4 kg).