Un bărbat a fost bătut crunt de o femeie pe care a încercat să o agreseze

Un bărbat din Dublin a avut șocul vieții lui în momentul în care a încercat să agreseze o femeie pe stradă. Ceea ce el credea că este o pardă ușoară era, de fapt, o culturistă din Statele Unite care se afla în vacanță în Irlanda.

Leanna Carr, se plimba liniștită prin Dublin când un bărbat a pipăit-o. Tânăra a povestit că agresorul a început să râdă, spunându-i că „este americancă și sigur îi place acest gest”. Atunci, femeia nu a stat cu mâinile în sân și l-a bătut pe bărbat, relatează The Sun.

Ulterior, turista a povestit pe Twitter incidentul neplăcut, distribuind mai multe fotografii cu mâna sa iritată de loviturile aplicate.

Povestea ei a devenit virală, iar mii de internauți au felicitat-o pentru curaj.

While walking down the street in Dublin earlier this week, a man grabbed my butt. He proceeded to laugh hysterically and said “you’re an American, you probably liked it”. Apparently traveling solo has made me a better person bc my first reaction was to punch him in the face 😳 pic.twitter.com/qJ82a3iimI

— Leanna Carr (@Leanna_Carr) April 21, 2018