Ultima scrisoare a unei tinere bolnave de cancer în fază terminală

Holly Butcher, o tânără din Australia, a murit la doar 27 de ani din cauza unei boli rare, o formă de cancer osos numită sarcomul Ewing. În ultimele ei zile de viață, tânăra a scris despre stările neplăcute date de cancer și despre cum și-ar fi dorit să fie viața ei, dacă nu s-ar fi îmbolnăvit.

După moartea lui Holly, pe 4 ianuarie 2018, părinții ei au făcut publică scrisoarea emoționantă. Citește mesajul ei în cele ce urmează:

„Este un lucru ciudat să realizezi și să accepți că vei muri la doar 27 de ani. Zilele trec și aștepți să se întâmple inevitabilul. Mi-am imaginat întotdeauna că o să îmbătrânesc, o să ajung să am păr alb și riduri, cauzate în mare parte de familia numeroasă, pentru că am plănuit să am mulți copii cu iubirea vieții mele. Îmi doresc atât de tare acest lucru, că mă doare.

Dar acesta este adevărul despre viață: e fragilă, prețioasă, impredictibilă și fiecare zi e un dar, nu un drept.

Am 27 de ani. Nu vreau să mă duc. Îmi iubesc viața. Sunt fericită… Le datorez asta celor dragi. Dar e un lucru pe care nu îl pot controla.

Îi aud pe oameni cum se plâng de cât de teribilă este munca lor sau cât de greu este să faci exerciții. Fii recunoscător ăentru că măcar ești capabil fizic să le faci. Munca și exercițiile pot să pară atât de complicate până când corpul tău nu îți va mai permite să faci aceste lucruri.

Am încercat să trăiesc o viață sănătoasa și asta era, de fapt, marea mea pasiune. Apreciază-ți sănătatea și buna funcționare a corpului – chiar dacă nu este măsura ta ideală. Bucură-te de cât de uluitor este corpul tău. Mișcă-te și ăngrijește-l cu mâncare proaspătă. Nu face obsesii în privința lui.

Viața nu este menită să fie trăită printr-o fotografie perfectă… bucurați-vă de moment, oameni! Dacă ceva te face să te simți mizerabil, ai puterea să îl schimbi, fie că e vorba de muncă, dragoste sau orice altceva ar fi. Trebuie să ai curajul să schimbi. Nu știi cât timp mai ai pe acest pământ, așa că nu-l irosi simțindu-te mizerabil.

Ajută, oferă, fericirea vine din lucrurile pe care le faci pentru ceilalți, mai mult decât din cele pe care le faci pentru tine.

Încearcă să te bucuri de fiecare experiență și să o trăiești, în loc să încerci să surprinzi totul cu camera telefonului și să postezi apoi pe Internet.