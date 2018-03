Trei rețete simple și gustoase cu carne de pui pentru oameni mereu ocupați

Suntem mereu în urmă cu timpul. Asta e un fapt cunoscut de către toți oamenii activi ai zilelor noastre. Sunt atâtea de făcut într-o singură zi încât de multe ori ne gândim că tare bine ne-ar mai prinde măcar o oră în plus pe zi. Dar cum ziua de 25 de ore nu s-a inventat încă, trebuie să ne descurcăm cu ce avem. Să fim eficienți și să ne gestionăm timpul cu grijă și responsabilitate, ca și cum am fi cu toții absolvenți de cursuri de time management.

Una dintre problemele zilnice ale oamenilor activi din zilele noastre este gătitul. Cum să reușești după o zi încărcată, cu multe lucruri și drumuri de făcut, să mai poți și găti ceva repede, dar bun și mai ales sănătos.

O mulțime de cărți cu rețete au apărut pentru oamenii ocupați, să le fie de ajutor în lupta lor cu timpul. Am făcut astăzi o selecție de mâncăruri simple, ușor și rapid de preparat, care au la bază carnea de pui.

Nu degeaba meniul multor sportivi și persoane dinamice au ca aliment de bază puiul. El este o sursă de proteine esențiale și nutrienți care ajută la asimilarea rapidă de către organism. Așa că, după o zi activă la birou sau în orice altă parte, o masă sănătoasă pe bază de pui este exact ce trebuie. Nu îți trebuie aptitudini prea mari de chef și nici timp prea mult.

Iată trei rețete simple care au ca element de bază puiul și sunt pentru fix două porții.

Pui Romano

E un preparat care amintește de cordon bleu-ul cu care suntem obișnuiți, doar că se face la cuptor și are niște condimente care îl face distinct între rețetele cu carne de pui.

Ingrediente: două bucăți de piept de pui dezosat, două felii de șvaițer sau cașcaval, două felii de șuncă, două linguri de parmezan ras, o linguriță de paprika, a jumătate de linguriță de praf de usturoi, o jumătate de linguriță de praf de busuioc, o lingură de pesmet și un cubuleț de unt. Plus un vârf de cuțit de sare.

Cum se prepară: se rulează pieptul de pui în care ați pus o felie de șvaițer și una de șuncă, apoi se dă prin amestecul de condimente și pesment, se prinde cu câteva scobitori să nu se desfacă și apoi se bagă la cuptor într-o tavă mică unsă cu unt. Cuptorul se aprinde pe toate părțile pentru a se face mai repede și uniform. La acest preparat merge o salată mare verde cu rucola și baby spanac.

Pui cu alune la grill

E un gust cu care nu suntem foarte obișnuiți în bucătăria tradițională, dar care combină frăgezimea puiului cu gustul prăjit al alunelor într-un preparat cu care sigur nu veți da greș.

Ingrediente: un piept de pui mare, dezosat, un pumn de alune decojite, două linguri de sos de soia, un cățel de usturoi, un vârf de cuțit de piper și unul de sare, o lingură de suc de lime, o lingură de ulei de măsline, și dacă vă place, o jumătate de linguriță de praf de curry.

Cum se prepară: într-un vas se amestecă toate ingredientele, împreună cu jumătate din cantitatea de alune pe care le-ați sfărâmat cu o lama unui cuțit, sau în mojar dacă aveți pe acasă. Apoi, se unge puiul cu jumătate din amestecul preparat și se pune pe grill-ul încins, pe care l-ați uns cu puțin unt. După 7-8 minute ungeți puiul cu ce a ramas din sos. Pe grill puteți să puneți și cealaltă parte din alune ca să se rumenească puțin.

Pui cu lămâie și muștar de Dijon

E o rețetă plină de arome datorate combinației lămâie-muștar de Dijon, care vă va umple bucătăria de arome plăcute.

Ingrediente: două bucăți de piept de pui dezosat și tăiat fâșii subțiri, zeama de la o jumătate de lime și o jumătate de lămâie, patru linguri de muștar de Dijon, puțin piper negru măcinat și un vârf de praf de usturoi.

Cum se prepară: puneți carnea de pui într-o tigaie la foc mediu, faceți un sos din sucul de lămâie, muștarul și condimentele, pe care îl turnați peste pui în tigaie. Întoarceți carnea și amestecați până se rumenește. Merge o garnitură de orez fiert al dente.