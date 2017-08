Raluka și-a obișnuit fanii cu hituri pe bandă rulantă, dar totodată și cu schimbări de look radicale. Iată o galerie foto cu cele mai surprinzătoare transformări de hairstyle ale artistei!

În noul ei single, „Du-mă spre noi“, Raluka adoptă o tunsoare medie și o nuanță de păr curajoasă – roșu aprins, care o prinde de minune. Încă de la lansarea ei pe piața muzicală din România prin colaborările cu Dj Sava, Raluka s-a remarcat prin timbrul său special, cucerind topurile muzicale. Însă Raluka s-a transformat din punct de vedere al stilului vestimentar și al aparițiilor pe covorul roșu de numeroase ori.

Prima schimbare de stil a apărut la câțiva ani după lansare, când a trecut de la părul brunet, geaca de blugi și botinele cu ținte la părul blond și un stil vestimentar care îi punea silueta mai bine în valoare. În 2016, artista a adoptat o nuanță diferită de blond, iar schimbarea majoră prin care a trecut Raluka a venit în urmă cu puțin timp, când a ales să-și schimbe culoarea părului într-un roșu aprins, pentru care a apelat la hairstylistul Florin Noje.

„Îmi plac schimbările și cred că avem nevoie de ele ca să evoluăm. Am decis împreună cu echipa mea că o nouă etapă pe plan muzical se potrivește și cu o schimbare de look“, declară Raluka.

Raluca Nistor, adică Raluka a cucerit topurile muzicale românești de la prima colaborare muzicală alături de DJ Sava. Hituri precum „I Like The Trumpet“, „Aroma“ sau „Aer“ au rămas și acum în mintea publicului. Cântăreața născută la Deva are o voce puternică și un timbru ușor de recunoscut. Este partener la Quantum Music, cel mai nou label-boutique din România și lucrează în fiecare zi în studio pentru a lansa piese noi.