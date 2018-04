Top 10 filme pe care trebuie să le vezi de două ori pentru a le înțelege

Foarte multe filme devin îndrăgite publicului datorită faptului că ridică multe semne de întrebare. Astfel, anumiți regizori riscă și provoacă confuzie în rândul cinefililor, care sunt nevoiți să vizioneze de mai multe ori o peliculă pentru a o putea înțelege.

Top 10 filme ce trebuie vizionate de două ori

The tree of life

The Tree of life este un film care în care este reprezentată noțiunea de timp și corelațiile ce se pot înfiripa în cele mai neașteptate cazuri. Acst film cu siguranță trebuie văzut de mai multe ori până ce poate fi elucidată legătura dintre nașterea universului și viața personajului principal.



Primer

Primer are la bază călătoria în timp. Dacă irmărești o singură dată acest film, vei avea dificultăți în a distinge un fir temporal de altul. Totuși, componentele morale ale peliculei sunt ușor de înțeles și duc în același loc: călătoritul în timp este periculos.



Cloud Atlas

Cloud Atlas are șase povești distincte ce nu par să aibă o corelație clară. Deși mulți au încercat să găsească un fir logic care să unească toate poveștile, încă nu se știe care este „lumea adevărată” din acest film.



Eternal Sunshine of the Spotless Mind

Eternal Sunshine of the Spotless Mind este un SF romantic care a câștigat un premiu Oscar, fiind îndrăgit de iubitori de cinema din întreaga lume. Pentru a descifra această poveste este nevoie de multă atenție, filmul având o structură neconvențională. O mare parte din acțiune are loc în interiorul minții unuia dintre personajele principale, interpretat de Jim Carrey.



2001: Space Odissey

Unul dintre cele mai îndrăgite filme ale lui Stanley Kubrick este un omagiu adus umanității, evoluției și viitorului omului ca specie. Kubrick este cunoscut pentru cantitatea de detalii pe care le introducea în peliculele sale și fiecare putea altera modul în care o persoană înțelegea filmul. Este posibil ca și după mai multe vizionări unele componente să rămână ascunse.



Under the Skin

Personajul principal din acest film, interpretat de Scarlett Johansson, vine pe Pământ pentur a recolta bărbați. Însă, scopul ei final nu este foarte clar la prima vizionare, iar povestea este întreruptă de trecerea notabilă de la o scenă la alta.



Inception

Există foarte multe teorii privind finalul acestui film. Mai mult, acțiunea se schimbă între realitate și starea de vis, lucru care complică și mai mult firul narativ. Adevăratul înțeles al acestei pelicule devine accesibil de abia după ce îl veți urmări de mai multe ori.



Persona

Această peliculă este considerată una dintre cele mai dificil de descifrat din istoria cinematografiei. Dramă psihologică marca Ingmar Bergman, filmul tratează conceptul de identitate personală într-un mod inedit, fiind plin de metafore.



Mulholland Drive

Scris și regizat de David Lynch, Mulholland Drive a fost creat inițial ca un episod pilot. Însă, niciun post TV nu a vrut să îl cumpere, așa că Lynch l-a transformat într-un film. Firul narativ este episodic și suferă din cauza schimbărilor bruște, la care se adaugă și stilul suprarealist al regizorului.



Blow-Up

La o primă vedere, publicul nu poate înțelege exact care este motivația personajului principal. Personajul devine astfel enigmatic, iar publicul trebuie să înțeleagă singur de ce acțiunea filmului și structura scenelor apar așa îe marele ecran.