Ținutele pe care le vor purta Andra și Mihaela Rădulescu la Românii au talent

Mihaela Rădulescu și Andra ne prezintă în avanpremieră unele dintre cele mai extravagante ținute pe care le vor purta în noul sezon „Românii au talent“, show ce va începe pe 16 februarie la PRO TV.

Cele două grații feminine din show-ul „Românii au talent“, Andra și Mihaela Rădulescu, se vor întrece în ținute care mai de care mai elegante și extravagante. Vedetele sunt cunoscute pentru ținutele impecabile cu care apar de fiecare dată în public și nu se vor lăsa mai prejos nici de această dată.

Andra va adopta un stil clasic „with a twist“, cu multe elemente fresh și câteva accente glamour, iar Mihaela Rădulescu va prezenta haine în stil retro, cu accente rock.

„De regulă, nu port orice doar de dragul trendurilor. În primul rând, îmi doresc să mă simt bine în hainele pe care le port. Desigur, îmi place să arăt bine, pentru că și fanii mei își doresc să mă vadă de fiecare dată altfel. La preselecțiile pentru sezonul opt Românii au talent am avut ținute diferite, toate foarte frumoase, m-am simțit foarte bine în ele, iar acest lucru s-a văzut și s-a simțit. Și colegii din producție au fost încântați de vestimentația mea, la fel și echipa mea.”, a declarat Andra.

Mihaela Rădulescu spune că nu este o victimă a trendurilor și că o să poarte numai ceea ce îi vine bine. „Întotdeauna încerc să nu mă gândesc la vreun fashion statement. Anul acesta sunt rock în foarte multe ipostaze, dar am ales și momente în care m-am întors în timp în diverse epoci care-mi plac. Anii ’50, ’60 și chiar ’20, dar doar cu influențe din aceste perioade, bineînțeles. Am încercat mereu să rămân așa cum sunt. Nu încerc să mă transform în vreun personaj, nici să fiu victimă a ultimelor trenduri din modă. Încerc să nu uit c ine sunt, ce-mi place cu adevărat și cum mă simt eu bine.“