The Mono Jacks și byron sunt headlinerii MMB Showcase Festival pe 20 și 21 martie la Fratelli

MMB Showcase Festival aduce pe scena de la Fratelli Studios cele mai hot trupe europene ale momentului – rock, indie, electro, hip-hop sau metal! Cele trei scene amplasate în cele două săli ale clubului vor oferi muzică live non-stop timp de peste 5 ore în fiecare zi de festival, alături de două concerte speciale ale trupelor The Mono Jacks (20 martie) și byron (21 martie). Programul concertelor va fi disponibil în curând pe site-ul oficial – https://masteringthemusicbusiness.ro/showcase-festival/

The Mono Jacks – 1000 de DA (official video)



Trupele care vor cânta anul acesta la MMB Showcase Festival provin din 9 țări europene și au fost selectate din peste 500 de înscrieri. Line-up-ul festivalului îi cuprinde (în ordine alfabetică): Baby Elvis (RO), BELAU (HU), Days of Confusion (RO), ECKOES (UK), FVLCRVM (SK), Gate1 (RO), Johnny Bica (RO), Karpov Not Kasparov (RO), KIOL (IT), The Lemon Lovers (PT), Leon of Athens (UK), Rehab Nation (RO), Ruth Koleva (BG), Sado Opera (DE), ShaoDow (UK), Thot (BE), Toby Ibitoye (RO), Tokyo Taboo (UK), Valeria Stoica (RO), Vizi (RO) și Zoli Toth (RO).

Biletele la MMB Showcase Festival 2019 sunt disponibile pe iabilet.ro și în rețeaua IaBilet și costă 40 de lei în avans și 50 de lei în ziua concertului la intrare. Pentru cei care doresc să participe la ambele zile de festival sunt disponibile abonamente la prețul de 70 de lei. Posesorii de bilete la conferința Mastering the Music Business au acces gratuit.

byron – Nouă (official video)





Conferința Mastering the Music Business este primul eveniment profesional organizat în România pe teme de industrie muzicală care dezbate teme de interes comun din industrie, care se adresează artiștilor independenți, managerilor, agențiilor de booking, agențiilor de PR muzical și celorlalți reprezentanți ai industriei – tour manageri, avocați, promoteri, reprezentați ai label-urilor majore și independente. În cadrul festivalului asociat, MMB Showcase Festival, formații românești și internaționale concertează atât în fața participanților la conferință, creându-și noi oportunități de business, cât și în fața publicului spectator la concerte – lărgindu-și baza de fani

Până în prezent, conferința MMB a avut 3 ediții la care au participat peste 150 de speakeri din România și din Europa, care au vorbit în fața a peste 500 de participanți. 30 de trupe din 6 țări au participat până acum la MMB Showcase festival.

Conferința MMB a fost înființată în anul 2016 și este organizată de Asociația RAW Music.

www.masteringthemusicbusiness.ro

https://www.facebook.com/MasteringTheMusicBusiness/