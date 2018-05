Tânără, tâlhărită în Centrul Bucureștiului: „Poliția m-a rugat să nu îl pun pe internet pe agresor”

O tânără din București a povestit, pe pagina sa de Facebook, cum a fost tâlhătiră în centrul Capitalei, în urmă cu două luni și jumătate. După ce a făcut plângere la poliție, forțele de ordine au rugat-o să nu posteze pe internet date despre agresor.

Alina Ciobanu a povestit cum a fost atacată într-un pasaj pietonal din centrul Bucureștiului în dimineața zilei de 12 martie de un tânăr care i-a furat telefonul.

Cu toate că a făcut plângere la poliție, și a recunoscut agresorul, bărbatul nu a fost reținut nici până acum, la două luni de la incident. Ba chiar mai mult, fata afirmă că poliția i-a cerut să nu facă public subiectul pe rețelele de socializare.

Postarea Alinei:

„Facts:

– acum 2 luni și jumătate, mai exact pe 12 martie, într-o luni, la 6.30 dimineața, am fost tâlhărită la metrou, în drumul meu spre muncă, fix în inima Capitalei, la Unirii.

– în Pasajul de la Unirii 2 nu era nimeni în afară de mine și amicul meu agresor. Nimeni adică nicio ființă umană,

– am fost pentru prima oară cu salvarea, am ajuns la Urgențe și m-am simțit ca într-o comedie neagră făcută de-un regizor care a combinat prea multe droguri

– am fost chemată în repetate rânduri la Poliție, am dat enșpe mii de declarații, l-am identificat pe băiatul care m-a bătut după poze and so on

– Poliția m-a rugat să nu-l pun pe internet pe agresor și nici să-l dau la televizor, c̶ă o̶ s̶ă-și̶ f̶a̶c̶ă e̶i̶ t̶r̶e̶a̶b̶a̶. Asta după ce am fost sfătuită de polițiști să-mi scot de urgență codul de acces și să-mi sterg icloudul căci sigur judecătorul va aproba mandatul de interceptare. Ei, judecătorul n-a aprobat mandatul.

Pe agresorul meu îl cheamă Claudiu, e mai mic cu doi ani ca mine și vine din Târgu Mureș. Mai are vreo 3 dosare pentru furt calificat și tâlhărie în palmares, iar în 2015 a fost condamnat la 6 ani de închisoare. Dar au trecut mai bine de două luni, iar Poliția tot n-a reușit să prindă un recidivist.

În schimb eu am rămas cu atacuri de panică, cu frică de metrou, cu frică de întors acasă seara de la muncă, cu mâini transpirate și înțepături în piept, și-n mare cu frică de absolut orice. Seara mă uit în spate înainte să intru în scară și cam toată lumea mi se pare ușor dubioasă acum.”

