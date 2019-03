Tânără, ofensată de echipajul unei companii aeriene, din cauza felului în care era îmbrăcată

Emily O’Connor, o tânără de 21 de ani călătorea din Marea Britanie spre Tenerife, la bordul unei aeronave a companiei Thomas Cook Airlines, pe data de 2 martie, când echipajul aeronavei i-a spus că felul în care este îmbrăcată „este „motiv de ofensă”.

Fata purta pantaloni cu talie înaltă și un crop top.

„Când m-am îmbarcat în Birmingham spre Tenerife, cei de la Thomas Cook mi-au spus că mă dau jos din avion dacă nu pun ceva pe mine, pentru că ofensam ceilalți călători și eram neadecvată. Patru membri ai echipajului erau pe lângă mine să îmi ia bagajul și să mă dea jos din avion”, a scris femeia pe Twitter, unde a postat și o fotografie din aeroport.

Flying from Bham to Tenerife, Thomas Cook told me that they were going to remove me from the flight if I didn’t “cover up” as I was “causing offence” and was “inappropriate”. They had 4 flight staff around me to get my luggage to take me off the plane. pic.twitter.com/r28nvSYaoY

— Emily O’Connor (@emroseoconnor) March 12, 2019