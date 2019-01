Tânăra care a salvat șase vieți: „Era plină de sânge, dar nu părea deloc panicată”

Povestea acestei românce a fost spusă de reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Gorj.

„Ieri am fost solicitați să intervenim la un accident rutier produs pe raza localității Polobragi în urma căruia au rezultat 6 victime! Apelul a venit de la o doamnă care nu părea deloc panicată, ba mai mult, a oferit detașii în termeni medicali despre starea victimelor. Echipajele sosite la fața locului au găsit-o pe această doamnă plină de sânge pe mâini și piept, ținând capul unui bărbat care era încarcerat”, povestesc reprezentanții ISU pe pagina oficială de Facebook.

Doamna în cauză a făcut tot posibilul să salveze toate cele șase victime pânăă la sosirea echipajului de urgență.

„Examinase victimele și le-a prezentat rapid situația colegilor noștrii care au trecut la treabă. Au descarcerat bărbatul și au preluat toate victimele printre care se aflau și două fetițe de 10 și 14 anișori!”, a continuat ISU.

Femeia nu avea nicio rudă printre victime, ci doar s-a oprit să dea o mână de ajutor celor aflați în primejdie.

„Inițial am crezut că această doamnă are pe cineva drag printre victime pentru că nici după ce echipajele de intervenție au ajuns la fața locului ea nu a plecat și a rămas să dea o mână de ajutor. Mai târziu am aflat că doamna despre care vorbim este una dintre colegele noastre”, au precizat ei.

Tânăra care a pus pe primul loc bunăstarea celor implicați în accident se numește Lăcrămioara-Maria Ion și lucrează în cadrul Direcției Generale Management Urgențe Medicale din cadrul Departamentului pentru Situații de Urgență.

„Pe lângă spiritul său civic, modestia de care a dat dovadă este o calitate în fața căreia ne plecăm capul”, au mai scris reprezentanții Inspectoratului pe rețeaua de socializare.

Se pare că Lăcrămioara Ion se deplasa către București împreună cu părinții și cei doi copii ai săi în momentul în care s-a produs accidentul, chiar în fața ei. Ea a oprit mașina, a lăsat copiii în grija bunicilor și a fugit să le ajute pe victimele accidentului.

„A cerut truse de prim ajutor celorlalți oameni care opriseră și, în același timp în care încerca să liniștească victimele care nu suferiseră leziuni foarte grave, și-a pus în practică cunoștințele medicale acumulate pentru a ajuta victimele care aveau nevoie urgentă de ajutor. Ne-a plecat până când nu s-a asigurat că toate victimele sunt în siguranță”, se mai arată în postarea ISU Gorj.

După aceea, cineva a ajutat-o să se spele pe mâini de sânge.

„Apoi și-a continuat drumul ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat și puțini sunt cei care știu de fapta ei. Noi trebuie să îți mulțumim Lăcrămioara pentru tot ce ai făcut ieri (n.r. sâmbătă) și, cu sigurnață îți vor muylțumi și victimele când vor afla că tu ai fost cea care le-a întins prima mână de ajutor”, au încheiat reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Gorj.

Sursă foto: ISU Gorj