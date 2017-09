Tânăr rănit în Colectiv, concurent la X Factor

Cel de-al șaptelea sezon al show-ului X Factor urmează să înceapă la sfârșitul acestei săptămâni, iar prima ediție se anunță a fi foarte emoționantă. Un tânăr care a fost rănit în incendiul din Colectiv, în octombrie 2015, a decis să își urmeze pasiunea după ce i s-a oferit o nouă șansă la viață, și va cânta pe scena X Factor, în fața celor 4 jurați – Delia, Carla’s Dreams, Horia Brenciu și Ștefan Bănică.

Radu Mitrea a mărturisit că nu va uita niciodată acea noapte din Colectiv

Radu Mitrea, un tânăr de 23 de ani din București, care se afla în clubul Colectiv în noaptea de 30 spre 31 octombrie 2015, a mărturisit că nu poate uita acea noapte: ”Am ieșit într-o seară cu băieții la o bere și un concert. La un moment dat a început un incendiu din care am scăpat puțin cam șifonat. Mi-au ars ambele mâini, depindeam de cineva să mă hrănească, să merg la baie. Dar prin comparație cu cei care au fost acolo, eu am fost extraordinar de bine… Noroc, cred că asta a fost…”, rezumă Radu tragedia în urma căreia 64 de oameni au murit, majoritatea foarte tineri.

Recuperarea lui Radu nu a fost ușoară, iar dacă rănile fizice sunt acum în curs de vindecare, cele sufletești sunt încă deschise. ”Pe mâini mi-au pus grefe cu piele de pe picioare. Am făcut recuperare, mi-am revenit și acum sunt bine, sănătos și foarte recunoscător că sunt aici și că putem purta această conversație. La scurt timp după ce am fost externat, un prieten care rămăsese în spital a murit… Acela a fost al doilea punct critic pentru mine”, își amintește tânărul de doar 23 de ani.

Viața după Colectiv a presupus multe exerciții de recuperare, dar și conștiința faptului că, spre deosebire de tinerii care au pierit în incendiu, lui Radu i s-a oferit șansa la o nouă viață, așa că încearcă să profite de ea cât poate de mult. ”Dacă există un lucru pe care incidentul Colectiv l-a adus în viața mea, acela a fost un dram de pozitivitate. Am învățat să mă bucur mai mult de momente, pentru că viața e scurtă… Am două variante, să fiu relaxat și să zâmbesc sau să fiu frustrat și să plâng… Nu mi-a luat foarte mult să învăț să cânt din nou, ci mai degrabă să îmi conving mâinile să facă ce vreau eu. Imediat după ce m-am reapucat să cânt la chitară, au început să mă doară încheieturile, mă durea chiar mai tare decât când am învățat prima dată”, a mai povestit Radu.