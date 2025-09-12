Speakerii români și internaționali prezenți la Impact Bucharest 2025. Simona Halep, Horia Tecău, Michelle Obama și Kevin Costner, printre invitații de prim rang

Impact Bucharest 2025 aduce laolaltă peste 100 de figuri marcante din întreaga lume, reprezentând domenii precum politica, economia, tehnologia, educația, cultura și media.

Printre participanți se regăsesc lideri internaționali, antreprenori cu viziune, oficiali europeni și români, alături de personalități influente din mediul academic și societatea civilă. Invitația adresată fostei Prime Doamne a Statelor Unite, Michelle Obama, care va fi prezentă în calitate de oaspete special, confirmă anvergura globală și prestigiul deosebit al ediției din acest an.

Impact Bucharest 2025 se anunță a fi un spațiu vibrant de schimb de idei, inspirație și parteneriate strategice dedicate viitorului Europei Centrale și de Est. Cu o agendă care reunește lideri politici, campioni sportivi, specialiști în economie și reprezentanți ai societății civile, evenimentul se conturează ca un punct de referință regional pentru inițiative îndrăznețe și soluții durabile.

Personalități internaționale de prim rang

Michelle Obama (autoare, fostă Primă Doamnă a SUA)

Kevin Costner

Erin Meyer (INSEAD)

Edi Rama (Prim-ministrul Albaniei)

Omenaa Mensah (Omenaa Foundation)

Bertrand Badré (Blue like an Orange Sustainable Capital)

Jakub Karnowski (KredoBank)

Jacek Jaśkowiak (Primar al orașului Poznań)

Joanna Żabierek (City of Poznań)

Stefanie Sword-Williams (F*ck Being Humble)

Avigail Shtamler Paz (Ministerul Economiei, Israel)

Carl-Johan von Uexküll (Doconomy)

Stefan Andonovski (Ministerul Transformării Digitale, Macedonia de Nord)

Lulëzon Jagxhiu (Biroul prim-ministrului, Kosovo)

Molly Davis (Recorded Future)

Alexandra Ebert (MOSTLY AI)

Davor Bruketa (Bruketa&Žinić&Grey)

Esti Peshin (Israel Aerospace Industries)

Zsuzsanna Bodi (Caribou)

Sigal Abudy Weber (McCann Israel)

Angela Buljan Šiber (Izone)

Martyna Łuczaj (WPartner)

Grzegorz Nawacki (XYZ)

Jan Mróz (Warner Bros. Discovery)

Łukasz Kijek (money.pl)

Michał Kulbacki (XYZ)

Michał Wąsowski (money.pl)

Citeşte şi: Michelle Obama, prima vizită în România. De la Casa Albă, la scena Impact Bucharest, ascensiunea unei femei remarcabile

Citeşte şi: Horia Tecău, speaker la evenimentul Impact Bucharest, unde participă Michelle Obama: „Mi-a fost ușor să accept. Îmi place să merg în medii diferite, să ascult cu curiozitate, dar și să împărtășesc perspectiva unui sportiv”

Personalități române cu influență globală

Victor Negrescu (Vicepreședinte, Parlamentul European)

Simona Halep

Horia Tecău

Dominic Fritz (Primar Timișoara, Președinte USR)

Sebastian Burduja (Deputat)

Andrei Baciu (Parlamentul României)

Diana Buzoianu (Ministerul Mediului)

Stelian Bujduveanu (Primar general interimar al Capitalei)

Claudia Țăpărdel (Vicepreședinte ANC, Women in Transport and Tourism Association)

Pavel Popescu (ANCOM)

Valentin Lazea (Banca Națională a României)

Bogdan Chirițoiu (Consiliul Concurenței)

Radu Burnete (Administrația Prezidențială)

Fraga Țariuc (Directoratul Național pentru Securitate Cibernetică – DNSC)

Specialiști în servicii financiare și bancare

Beatrice Cornacchia (Mastercard)

Bartosz Ciołkowski (Mastercard)

Cosmin Vladimirescu (Mastercard)

Brice van de Walle (Mastercard)

Max Lambertson (Mastercard)

Ömer Tetik (Banca Transilvania)

Tiberiu Moisa (Banca Transilvania)

Sergiu Mircea (Banca Transilvania)

Sergiu Manea (BCR)

Dana Dima (BCR)

Antoaneta Curteanu (UniCredit)

Claudiu Negrea (Banca Națională a României)

Cristian Nacu (IFC – International Finance Corporation)

Lideri din tech, digitalizare și fintech

Andrei Dudoiu (SeedBlink)

Marius Costin (NETOPIA Payments)

Daniel Nicolescu (SymphoPay)

Ionuț Valentin Sas (UiPath)

Alexandru Mihailciuc (UiPath)

Augustin Jianu (SC Disruptive Technologies)

Todi Pruteanu (FintechOS)

Paul Pop (Neurolabs)

Andrei Dănilă (Code932)

Andrei Stupu (Andrew Beehive)

Alin Dobra (Bunnyshell)

Cerasela Baiculescu (Smart Systems | IBM)

Cristi Movilă (OptiComm.AI)

Lideri din societatea civilă, cultură și educație

Marina Coandă BunDac (BONTE Foundation)

Paul Georgescu

Ioana Ciocan (ArtSafari)

Leo Crane (OmenaArt Foundation)

Dragoș Ilie (Universitatea de Arte din Iași)

Mihaela Constantinescu (Universitatea din București)

Ioana Enache (MARe – Muzeul de Artă Recentă)

Raluca Fișer (Green Revolution)

Presă, marketing și comunicare

Laura Mihăilă (IAA Romania, Raiffeisen Bank Romania)

Dragoș Stanca (Upgrade 100 | Ethical Media Alliance)

Catalin Dobre (McCann Worldgroup)

Andreea Bulișache (Stratified Advisory)

Oana Ijdelea (Ijdelea & Associates)

Cosmina Marinescu (KRUK România)

Andreea Pietroșel (RFI Romania)

Aman Dogra (Financial Times)

Anca Suciu (Digi24)

Dorin Chioțea (Libertatea)

Andrei Bereandă (Ringier Romania)

Antreprenoriat și business

Marius Istrate (TechAngels Romania)

Carmen Micu (ENVISIA)

Adina Vlad (UNLOCK)

Mihai Cepoi (Jobful)

Andrei Bica (Profi)

Catalina Plinschi (Fagura)

Ana Maria Negru (R-BAG Air Cargo)

Alexandra Huzuneanu (Romanian Airport Services)

Robert Uzună (URSUS Breweries)

Andra Marinescu (PARADIGMA STUDIO)

Gabriel Nicolaescu (Metaminds)

Marius Marinescu (Metaminds)

Alte domenii de impact

Oana Craioveanu (Impact Hub Bucharest)

Diana Stafie (Future Station)

Catalina Banuleasa (IdeaMorph)

*Articol în parteneriat cu Impact Bucharest.

Urmărește-ne pe Google News