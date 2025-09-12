Home > Știri > Speakerii români și internaționali prezenți la Impact Bucharest 2025. Simona Halep, Horia Tecău, Michelle Obama și Kevin Costner, printre invitații de prim rang

Impact Bucharest 2025 aduce laolaltă peste 100 de figuri marcante din întreaga lume, reprezentând domenii precum politica, economia, tehnologia, educația, cultura și media.
Printre participanți se regăsesc lideri internaționali, antreprenori cu viziune, oficiali europeni și români, alături de personalități influente din mediul academic și societatea civilă. Invitația adresată fostei Prime Doamne a Statelor Unite, Michelle Obama, care va fi prezentă în calitate de oaspete special, confirmă anvergura globală și prestigiul deosebit al ediției din acest an.
Impact Bucharest 2025 se anunță a fi un spațiu vibrant de schimb de idei, inspirație și parteneriate strategice dedicate viitorului Europei Centrale și de Est. Cu o agendă care reunește lideri politici, campioni sportivi, specialiști în economie și reprezentanți ai societății civile, evenimentul se conturează ca un punct de referință regional pentru inițiative îndrăznețe și soluții durabile.