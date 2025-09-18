Emmanuel Macron și soția sa, Brigitte, intenționează să prezinte dovezi fotografice și științifice într-o instanță din SUA pentru a demonstra că doamna Macron este femeie. Iată cum a pornit tot scandalul.

Soții Macron au intentat proces unei vedete MAGA

Avocatul cuplului spune că președintele Franței și soția sa vor prezenta documentația într-un proces de defăimare intentat împotriva influencerei de dreapta Candace Owens, după ce aceasta a promovat convingerea că Brigitte Macron s-a născut bărbat.

Avocații lui Owens au răspuns cu o cerere de respingere a acțiunii.

Avocatul Macrons, Tom Clare, a declarat că doamna Macron a fost „extrem de afectată” de acuzații și că acestea reprezintă o „distragere” pentru președintele Franței.

„Nu vreau să sugerez că l-a destabilizat complet. Dar, la fel ca orice persoană care își echilibrează cariera cu viața de familie, atunci când familia ta este atacată, te afectează. Și el nu este imun la asta doar pentru că este președintele unei țări,” a spus el.

Clare a declarat că vor exista „mărturii de specialitate care vor fi de natură științifică” și, deși nu a dezvăluit, în acest stadiu, natura exactă a acestora, a afirmat că cuplul este pregătit să demonstreze pe deplin, „atât în mod general, cât și specific”, că acuzațiile sunt false.

„Este extrem de dureros să te gândești că trebuie să te supui unui astfel de demers, să prezinți astfel de dovezi,” a spus el.

„Este un proces la care ea va trebui să se supună într-un mod foarte public. Dar este dispusă să o facă. Este ferm hotărâtă să facă tot ce este necesar pentru a restabili adevărul.

Dacă acel disconfort și acea neplăcere pe care le simte atunci când se expune în acest mod sunt prețul pentru a restabili adevărul și a opri această situație, atunci este 100% pregătită să își asume acest demers.”

Ce fel de dovezi vor furniza soții Macron

Întrebat dacă soții Macron vor furniza fotografii cu Brigitte însărcinată și crescându-și copiii, avocatul a spus că acestea există și vor fi prezentate în instanță, acolo unde există reguli și standarde clare.

Candace Owens, fostă comentatoare la publicația conservatoare americană Daily Wire, care are milioane de urmăritori pe rețelele sociale, și-a exprimat în repetate rânduri convingerea că Brigitte Macron este bărbat.

În martie 2024, ea a afirmat că își va pune „întreaga reputație profesională” în joc pe această acuzație.

Acuzația își are originea în cercuri marginale de pe internet, cu ani în urmă, în special printr-un videoclip de pe YouTube din 2021 realizat de bloggerițele franceze Amandine Roy și Natacha Rey.

Soții Macron au câștigat inițial un proces de defăimare în Franța împotriva lui Roy și Rey în 2024, dar acea hotărâre a fost anulată în apel în 2025, pe motiv de libertate de exprimare, nu pe baza adevărului afirmațiilor. Soții Macron au făcut recurs.

În iulie, soții Macron au intentat un proces împotriva lui Owens în SUA. Aceștia susțin că ea „a ignorat toate dovezile credibile care infirmau afirmațiile sale, preferând să promoveze teoreticieni ai conspirației și persoane dovedite ca defăimători”.

În procesele de defăimare din SUA împotriva persoanelor publice, reclamanții trebuie să demonstreze „rea intenție” – adică faptul că pârâtul a răspândit în mod conștient informații false sau a acționat cu o ignorare totală a adevărului.

În august, Emmanuel Macron a explicat pentru revista franceză Paris Match de ce au ales să ia măsuri legale:

„Este vorba despre apărarea onoarei mele! Pentru că este o absurditate. Este vorba despre o persoană care știa foarte bine că are informații false și a acționat cu intenția de a face rău, în slujba unei ideologii și cu legături clare cu lideri ai extremei drepte.”

Avocații lui Owens au răspuns la procesul intentat de soții Macron cu o cerere de respingere, susținând că procesul nu ar fi trebuit intentat în Delaware, întrucât nu are legătură cu afacerile sale, care sunt înregistrate în acel stat. Ei afirmă că a o forța să se apere în Delaware i-ar provoca „dificultăți financiare și operaționale semnificative”.

