Reacție adversă atipică după ce administrarea vacinului anti-COVID-19 de la Johnson&Johnson

Richard Terrell, un bărbat în vârstă de 74 de ani, din Virginia, SUA, a avut o reacție adversă atipică după ce a primit vacinul anti-COVID-19 de la Johnson&Johnson.

La patru zile după primirea primei doze de vaccin, bărbatul s-a trezit cu o erupție severă la nivelul pielii și cu mâncărimi puternice, așa că s-a prezentat la medicul dermatolog care l-a trimis direct la Urgență. Medicii spun că simptomele au apărut din cauza serului Johnson&Johnson. Erupția a evoluat rapid pe întrega suprafață a pielii, iar la scut timp, bucăți de epidermă au început să cadă.

„Am început să simt un disconfort la subraț. Câteva zile mai târziu am început să am mâncărimi. Pielea s-a umflat și s-a înroșit”, a spus Terrell, potrivit Business Insider.

