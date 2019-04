Clara Rotescu și-a lansat, după mult timp, o nouă colecție vestimentară în România

După o perioadă în care a fost mai puțin prezentă pe piața românească, pentru că a fost concentrată să livreze cât mai mult la export și să își poziționeze in străinătate brandul, designerul vestimentar, Clara Rotescu, a început o colaborare cu un lanț prestigios de magazine exclusiviste. Miau by Clara Rotescu este deja un brand recunoscut internațional, iar creațiile sale au apărut în reviste de renume internațional. Vinde în 17 țări și și-a propus să ducă modă la un alt nivel!

Clara Rotescu este prezentă la majoritatea târgurilor internaționale de profil. Celebrul designer este caracterizat de perseverență, dorința de a reuși pe o piață aglomerată cum este cea a rochiilor de seară și convingerea că designerii români pot sta la loc de cinste alături de orice alte brand-uri prestigioase din lume. În acest sens susține cu toată puterea ei tinerii designeri români, le împărtășește fără ezitare din experiența ei pe piețele străine, și îi încurajează să meargă la târguri internaționale și să se promoveze extern: „După ceva timp în care hainele mele nu s-au mai regăsit în aproape nici un magazin din România, în această primăvară am reînceput relansarea colecțiilor Miau by Clara Rotescu în 4 dintre cele mai importante orașe: București, Constanța, Cluj și Iași.” – a declarat Clara Rotescu.

Evenimentul de lansare a noii colecții Miau by Clara Rotescu a fost gândit, de la aranjamentul floral al vitrinei și până la deliciile dulci care au încântat papilele gustative ale invitaților, ca și cum s-ar fi desfășurat într-o grădină secretă. În plus, tema aleasă a fost pastelul și a avut un motto de la care s-a pornit, poeziile lui Nikita Stănescu. Printre invitați s-au numărat designeri (Alexandru Raicu și Kiki Dumitrescu), cântărețe (Ozana Baranbancea, Ianna Novak, Annes), actrițe (Diana Dumitrescu și Ana Odagiu), staruri tv (Raluca Bădulescu, Cătălin Cazacu, Alina Ionescu), make up artista Mirela Vescan, jurnaliști și oameni de afaceri.

Sursă foto: PR