La cei 66 de ani ai săi, Sting are un corp de invidiat. Artistul nu a ratat nicio oră de Ashtanga yoga timp de 20 de ani, iar rezultatele se văd cu ochiul liber.

Într-o duminică după-amiază, artistul a fost văzut la balconul unui hotel din Miami, îmbrăcat doar într-un costum de baie.

Cântărețul și-a expus mușchii și corpul tonifiat, demonstrând că vârsta nu contează atunci când adopți un stil de viață sănătos.

Citește și: Jamie Oliver își urmărește copiii prin intermediul unei aplicații

Sting, în turneu cu Shaggy

Sting se află în prezent într-un turneu cu Shaggy, pentru a-și promova noul album 44/876, până în luna octombrie.

„Cel mai important pentru mine în orice fel de muzică este surpriza. Și toată lumea este surprinsă de aceată colaborare, de ceea ce aud. Suntem surprinzători”, declarat Sting pentru revista Rolling Stone.

Gordon Matthew Thomas Sumner, născut pe 2 octombrie 1951, a devenit cunoscut sub numele de scenă ca Sting. El este un muzician englez din Wallsend, Newcastle-upon-Tyne. Înaintea carierei remarcabile de artist solo, a fost liderul vocal, principal compozitor și basist al trupei rock The Police din anii 1970–1980. Ca muzician solo și ca membru al trupei The Police, Sting a vândut peste 105 milioane de înregistrări, și a fost distins cu șaisprezece premii Grammy.

Citește și: Jessica Simspon este însărcinată cu cel de al treilea copil

Sursă foto: Northfoto