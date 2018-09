Steaua lui Bill Cosby de pe Hollywood Walk of Fame a fost vandalizată, luni noapte, pe ea fiind scrise cuvintele „violator în serie”.

Poliția din los Angeles a fost anunțată despre acest incident, iar în prezent analizează imaginile înregistrate pe camerele de vedere din apropiere.

Însă, pentru moment, nu există niciun suspect, potrivit purtătorului de cuvânt al poliției citat de ABC News.

Între timp, steaua a fost curățată.

Vandals scrawl “serial rapist” on Bill Cosby’s star on Hollywood’s Walk of Fame https://t.co/R6fptICj1g pic.twitter.com/O36sdEEmMP

— Los Angeles Times (@latimes) September 4, 2018