Spune-mi cum te îmbraci, ca să îți spun ce vârstă ai!

Zilele trecute am recitit articolul Mai am sau nu vârsta pentru… , scris în urmă cu câțiva ani buni, recitire declanșată de dialogul cu o clientă în timpul unei sesiuni de shopping. „Nu cred că mai pot purta genul ăsta de rochie, am depășit vârsta… Credeam că jeansii rupți sunt doar pentru adolescente! Adevărul e că, de când am împlinit 35 de ani și m-am maturizat, nici nu mai știu ce mi se potrivește, ce am voie să port, ce e văzut drept nepotrivit pentru o femeie de vârsta mea…”

Mi-am dat seama că opiniile și poziția mea nu s-au schimbat: vârsta e relativă, felul în care alegem să ne îmbrăcăm ar trebui să țină de cum ne poziționăm în propria viață și cum ne raportăm la corpul nostru, nu de ceea de dictează buletinul, statutul, familia, societatea.

Așadar, o întrebare firească din partea mea pentru voi este „ce vârstă aveți?”, fără a ține cont de „câți ani aveți”. Cea înscrisă pe cartea de identitate? Cea pe care o simțiți în suflet și în minte? Cea pe care o vedeți în oglindă?

Răspunsul nu vă privește decât pe voi.

Dacă v-ați regăsit, chiar și parțial, în cuvintele și emoțiile dialogului de la începutul articolului, ce aveți de gând să faceți?

Când aveți îndoieli, întrebați-vă ce semnificație are pentru voi vârsta (sau etapa de viață) în care vă găsiți

Din punct de vedere vestimentar, multe femei tratează lucrurile tranșant. Pentru ele, o fustă scurtă (chiar purtată cu dresuri opace și cizme), tenișii cu paiete, jeansii cu tivul franjurat, topurile scurte, imprimeurile puternic colorate, cerceii vizibili și alte câteva astfel de piese și accesorii sunt strict rezervate adolescentelor și femeilor pasionate de modă. Nu sunt pentru ele, punct. Altele, la fel de numeroase, nu își pun niciun fel de întrebări, poartă cu aceeași nonșalanță și o mini-jupă, și jeansi destroyed, indiferent de vârsta pe care o au.

Putem pendula la infinit între felul în care manifestăm anumite convingeri prin îmbrăcăminte și a ne preface neștiutoare: haina asta pot să o port? Dar pe cealaltă încă o mai pot îmbrăca?

Când aveți îndoieli, întrebați-vă ce semnificație are pentru voi vârsta (sau etapa de viață) în care vă găsiți. Și de unde vă vin acele credințe care vă spun „salopeta de blugi e pentru fetițe”, „tricourile cu pisicuțe sunt pentru adolescente”, „fustele plisate midi sunt pentru femei în vârstă”, „croielile largi sunt pentru gravide sau grase”, „rochiile mulate sunt pentru libertine”… Vin din educația făcută în familie, din coduri sociale împrumutate, din responsabilitățile asumate, din vârsta copiilor voștri, din interpretarea dată rolurilor de mamă și soție?

Aduceți-vă aminte că niciodată nu îi veți putea mulțumi pe toți și că, de fapt, nu asta e important, ci părerea voastră despre voi înșivă!

La urma urmei, vine și momentul în care aveți puterea de a vă schimba sistemul de valori și credințe, de a vă repoziționa în viață după criteriile proprii. Acela e momentul când nu veți mai ține cont de „ce spune lumea”. Esențial este să simțiți că deveniți voi înșivă, că puneți semnul egal între interior și exterior, că ați descoperit ce înseamnă coerența. De pildă, cu un suflet (și o siluetă) de femeie-copil ne va fi poate mai dificil să purtăm tocuri înalte și să îmbrăcăm o rochie serioasă, cu tiv, care acoperă genunchiul, în schimb ne vom regăsi în ținute cu notă tinerească. Când ne simțim femeie în floarea vârstei și dorim să arătăm lucruri acesta, vom alege o fustă creion, tocuri înalte, ruj roșu.

Bun, simplific lucrurile ca să fie înțelese rapid. Asta și pentru că fiecare femeie se va simți, de-a lungul timpului, cum intră când într-un rol, când în altul.

Dimineața, în fața oglinzii, vom îmbrăca hainele asumându-ne cine și ceea ce suntem; este cea mai bună metodă de a ne proteja de remarci rău-voitoare. În caz contrar, cu cât ne e mai teamă de ridicol și de priviri care ne judecă, cu atât lăsăm acestora ușa deschisă. Nu în ultimul rând, aduceți-vă aminte că niciodată nu îi veți putea mulțumi pe toți și că, de fapt, nu asta e important, ci părerea voastră despre voi înșivă.

În încheiere, spuneți-mi: ce semnificație are pentru voi „vârsta”? Și cum se raportează la ea stilul și garderoba voastră?

Citește și – Trag o fugă până la mare… în 2 timpi și 3 mișcări