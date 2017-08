Spune-mi ce mobila pentru copii vrei si-ti spun ce stil ai

In timpul sarcinii, lista de cumparaturi se face din ce in ce mai mare, in functie de necesitati, dar si de banii pe care parintii ii au la dispozitie in ceea ce priveste investitiile in accesorii si produse pentru viitorul bebelus. Totusi, multi dintre noi ne imaginam ca suntem designeri, dat fiind faptul ca mobila pentru copii ne indeamna sa visam si sa cream un univers asa cum ne dorim sa aiba viitorul baietel sau fetita.

Dotarea, decorarea si accesorizarea camerei copilului tine de gustul fiecarui parinte, iar mobila pentru copii este, in prezent, variata si la preturi accesibile, oferind astfel oricarei mamici posibilitatea de a-si construe camera de vis pentru viitorul lor copil. Totusi, trebuie luat in considerare faptul ca lista de cumparaturi poate fi destul de impresionanta.

De 7 lucruri are nevoie bebelusul in camera in primele luni de viata: patut, lenjerie pentru patut, articole de sanatate si igiena (aspirator nazal, termometru digital cu varf flexibil, forfecuta cu varguri rotunjite si capac de protectie, unghiera ergonomica, dozator pentru medicamente, periuta de dinti flexibila pentru masajul gingiilor, unguent pentru prevenirea si tratarea iritatiilor sau pudra pentru copii), masa de infasat, geanta pentru scutece, lampe de veghe, balansoar sau leagan.

Doar de ele are nevoie cel mic la inceput. Iar daca bugetul parintilor e mai mare, intervin alte accesorii, iar mobila pentru copii ofera acel plus de stil si de originalitate de care cel mic se va bucura mai tarziu. Mai devreme o vor face parintii si rudele care vor veni sa il vada pe cel mic. Exista, per total, 3 tipuri de camere de copii:

Stil modern

Mobila pentru copii din acest tip de camera este adaptata perioadei din prezent. Pe langa dezavantajul ca va suferi o multime de modificari de-a lungul timpului, pentru ca moda se schimba, la fel si modernul, seturile de mobila folosite in decorarea unei astfel de camera raman in topurile preferintelor parintilor, pentru ca este practica si ofera spatiul necesar pentru joaca.

Stil simplist

Se adreseaza mai mult parintilor care nu vor sa investeasca multi bani in mobila pentru copii. Un pat, un dulap si o masa cu scaune – asa arata stilul simplist aplicat in camera unui copil. Daca initial patul este mic, dulapul sau dressing-ul se alege de regula cu gandul pe termen lung.

Stil in tendinte

Viitorii parinti isi doresc ca viitoarea camera a copilului sa aiba personalitate. E normal. Tendintele variaza de la caz la caz in ceea ce priveste mobila pentru copii, dar ea este aleasa cu iz clasic. Mobila pentru copii este, de regula, alba, simpla si chiar sobra.

Te-ai hotarat cum vrei sa arate camera copilului tau? Daca da, vino la Noriel, pentru a descoperi mobila pentru copii pentru toate gusturile si pentru toate imaginatiile. Pentru ca universul celui mic poate fi asa cum iti doresti sa fie. Si ai de unde alege cu Noriel!