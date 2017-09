Sorana de la A.S.I.A a suferit de depresie. ”Aș fi vrut să mă duc la culcare și să nu mă mai trezesc”

Fosta solistă a trupei A.S.I.A, Sorana Mohamad a făcut declarații tulburătoare unui interviu acordat Oanei Turcu.

Artista a vorbit despre depresia de care a suferit după ce a aflat că a fost înșelată de fostul soț. Artista a dezvăluit simptomele sale pentru a ajuta și alte persoane care se confruntă cu aceleași probleme.

”Depresia este o boală și trebuie tratată ca atare. Nediscutată, netratată, ea poate să se dezvolte și să crească și poate fi chiar sfârșitul. Trebuie foarte multă atenție la cum te simți și să faci diferența între astăzi am o zi proastă și starea mea este este permanent proastă. Și o s-o descoperim în primul rând la momentul în care ne așezăm în pat să dormim și nu putem. Și nici măcar un gând nu are început și sfârșit. Ești constant ca un fum negru, ca și când cineva ți-ar fuma creierul. Apoi e starea greoaie de dimineață. Și nu mă refer la puțină oboseală, mă refer la faptul că nu te-ai mai ridica deloc din pat. Deloc! Și ai amâna în permanență toate lucrurile pe care le ai de făcut. Nu vrei să vezi pe nimeni, nu ai chef de prieteni. Aveam senzația că sunt ciută, că sunt urâtă, grasă, nefolositoare, că am ratat toată viața” – a declarat Sorana.

Sorana a vorbit și de cât este de periculoasă această boală din cauza căreia a ajuns să aibă gânduri negre. ”Toate aceste gânduri netratate, combinate cu insomnia sunt foarte periculoase. Și te duc la acel moment la care ajunsesem eu, unde îmi doream să mor. Aș fi vrut să mă duc la culcare și să nu mă mai trezesc. Nu aveam curaj să-mi fac rău, dar îmi doream să se stingă tot. Oamenii trebuie să știe că toate acestea sunt periculoase și boala asta trebuie tratată”.

Din fericire, Sorana a reușit să treacă peste această perioadă grea din viața ei.

