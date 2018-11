Sonda spațială InSight, care a ajuns pe Marte, i-a omagiat pe membrii formației Goodbye to Gravity, decedați la Colectiv

Numele celor patru artiști care au murit în urma incendiului din Colectiv au fost scrise pe un microcip

Numele celor patru artiști, care au murit în urma incendiului din „Colectiv”, au fost scrise pe un microcip, pus la bordul sondei Insight. Pe pagina de Facebook a formației Goodbye to Gravity îi sunt aduse mulțumiri lui Andreas Schönhofen, un fan al trupei, pentru minunata sa inițiativă comemorativă, onorând astfel memoria lor în afara lumii noastre și în eternitate: „În memoria celor patru membri decedați ai trupei Goodbye to Gravity, am adăugat numele acestora în misiunea InSight către Marte,(…) unde vor rămâne pentru totdeauna. Arta și numele trupei sunt strâns legate de călătoriile în spațiu și astronautică. Acesta este motivul pentru care am ales acest mod de a onora acești patru oameni”, a scris acesta pe Facebook, înainte de lansarea misiunii NASA.



După succesul misiunii, Andreas Schönhofen a scris pe pagina lui de Facebook că este „extrem de fericit”, publicând piesa „Atonement” a formației Goodbye to Gravity. De asemenea, Eugen Iancu, președintele Asociației Colectiv, a apreciat gestul lui Andreas: „Prin astfel de gesturi, oamenii încearcă să nu uite o astfel de tragedie precum cea de la Colectiv”, a precizat acesta. Sonda spațială InSight a ajuns luni pe Marte, la aproape 7 luni de la lansare, în data de 5 mai.

Incendiul din noaptea de 30 octombrie 2015, din clubul Colectiv, a provocat moartea a 65 de persoane și rănirea gravă a altor zeci. Tragedia a avut loc în timpul unui concert susținut de trupa rock Goodbye to Gravity, înființată în 2011. Din formație făceau parte: Andrei Găluț, Alex Pascu, Bogdan Lavinius Enache, Vlad Țelea și Mihai Alexandru. În urma incendiului, singurul supraviețuitor este solistul formației.

Sursă foto: Pagina de Facebook- Goodbye to Gravity