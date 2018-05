„Solo: O poveste Star Wars” s-a situat pe primul loc în box office-ul american, însă a înregistrat încasări cu mult sub așteptări, de doar 83,3 milioane dolari.

Acesta este al doilea film spin off inspirat de franciza originală “Star Wars” – după “Rogue One: O poveste Star Wars/ Rogue One: A Star Wars Story” (2016), care a avut încasări de 1 miliard de dolari – şi prezintă anii de tinereţe ai lui Han Solo, interpretat de Alden Ehrenreich.

„Deadpool 2” a coborât pe poziția a doua, cu încasări de 42.7 milioane dolari.

Lungmetrajul din seria Marvel Comics, regizat de David Leitch, îl prezintă pe supereroul cu “gură bogată” Wade/ Deadpool (Ryan Reynolds) în timp ce vrea să formeze o echipă pentru a proteja un tânăr mutant de personajul negativ Cable (Josh Brolin).

„Avengers: Infinity War”, ajunge astfel pe locul al treilea, după ce a avut încasări de 16,4 milioane de dolari weekendul trecut. Filmul urmăreşte lupta războinicilor Marvel cu răufăcătorul Thanos, distrugătorul de lumi şi cel mai înfiorător inamic al supereroilor.

