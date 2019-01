Românca și-a dominat categoric adversara în primul set, care s-a terminat cu scorul de 6-3, după 34 de minute.

În cel de al doilea set, Simona a pierdut în fața americancei, cu scorul de 7-5, trimițiând partida în meciul decisiv.

Kenin și-a adjudecat primul game, dar Halep a egalat și a reușit să întoarcă meciul, câștigând setul cu scorul de 6-4.

„Nu am nicio idee cum am câştigat acest meci. Îmi este foarte greu să explic ce s-a întâmplat pe teren. A fost un meci extrem de greu. Sofia este o jucătoare uimitoare. A fost extrem de greu să alerg după fiecare minge şi să fiu acolo la fiecare punct. În setul secund m-am accidentat puţin, dar am luptat pentru că mi-am dorit să câştig şi să vin să joc din nou în faţa acestor fani minunaţi”, a declarat românca la finalul partidei.

Analistul Mats Wilander a comentat prestația Simonei Halep, susținând că se vede că numărul 1 mondial a lucrat la serviciu.

„E normal ca Simona să fie bucuroasă, dar a avut set şi 3-0. Apoi a fost condusă în setul decisiv. Sofia Kenin a devenit însă emoţionată pe final. E o lipsă de încredere, nu a avut multe meciuri în picioare în ultima perioadă. Pentru Halep este o victorie importantă în aceste condiţii. Să nu uităm că Sofia Kenin a câştigat la Hobart. Nu te gândeşti la clasament, la adversară şi a jucat bine. Mereu am crezut că primele două tururi într-un turneu de Mare Şlem sunt foarte importante, apoi când treci de această barieră lucrurile devin mai uşoare. Poţi să şi pierzi, e adevărat, dar ai mai multă încredere când ai de a face cu meciuri grele în primele tururi”, a spus Wilander, imediat după victoria din turul 2 de la Australian Open.

„Sunt convins că a lucrat la serviciu. A ajutat-o acest aspect. Mereu am observat că atunci când nu ai încredere în jocul tău, serviciul te poate ajuta enorm. Eşti mai relaxat, îţi merge mai bine jocul când îţi merge şi serviciul”, a mai spus analistul.

În cel de al treilea tur al Australian Open, Simona o va întâlni pe Venus Williams. Meciul va fi disputat sâmbătă, la ora 10:00, ora României.

Halep a mai întâlnit-o pe Venus de cinci ori în circuitul WTA. Williams conduce cu 3-2, dar românca a câştigat ultimele două partide. Ultima confruntare a avut loc chiar anul trecut, la Montreal, unde Simona s-a impus cu 6-2, 6-2, în cadrul optimilor de finală.