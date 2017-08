Și-a regăsit inelul de logodnă după 13 ani, într-un loc neașteptat

Mary Grams, o bătrână în vârstă de 84 de ani din Canada, și-a pierdut inelul de logodnă în urmă cu mai bine de un deceniu, în timp ce smulgea buruienile din grădină.

După îndelungi căutări, femeia care primise inelul în 1951, cu un an înainte de căsătoria cu soțul ei Norman, se resemnase cu gândul că nu îl mai va găsi niciodată, însă norocul i-a surâs după mai bine de un deceniu.

„L-am căutat în genunchi peste tot, dar nu l-am mai găsit. Nu i-am spus soțului meu ce s-a întâmplat și l-am înlocuit cu unul asemănător pentru că eram sigură că se va supăra pe mine dacă îi spun adevărul”, povestește femeia.

13 ani mai târziu, bătrâna a avut marea bucurie de a regăsi bijuteria în grădină adus la suprafață de… un morcov! Familia lui Mary Grams are o fermă în Alberta, Canada, iar într-o seară când nora ei s-a dus să culeagă niște legume din grădină pentru cină, nu mică i-a fost mirarea să găsească inelul prin mijlocul căruia crescuse un morcov.

Yesterday Mary’s family called her and told her they’d found her long lost ring, in a carrot they pulled for dinner at the family farm. #yeg pic.twitter.com/I7SEnl49T0

Când nora i-a arătat inelul încadrat pe morcov, Mary a crezut prima dată că este o glumă, apoi și-a dat seama că era bijuteria mult căutată.

„Este al meu! O să îl port pentru că încă îmi vine pe deget!”, a spus ea bucuroasă.

Mary, 84, says she didn’t know if they were kidding or not, but when her granddaughter brought the carrot over – she knew: “It’s mine!” #yeg pic.twitter.com/Ft7IMUeSMR

