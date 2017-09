Și-a dat seama că nevasta îl înșală așa ca i-a organizat o petrecere de ziua ei pe care să nu o uite niciodată

Un bărbat o suspecta pe soția sa că îl înșală. Când a aflat adevărul, a decis să îi dea o lecție. Ceea ce a făcut a devenit viral pe internet.

“Aveam o bănuială că soția mea mă înșela. Râdea sau zâmbea când se uita pe telefon. Când o întrebam, zicea că vorbește pe whatsapp cu mama ei. Rămânea destul de des peste program. Când sunam la serviciu, colegii ei îmi spuneau că plecase de ceva timp.

Ultima picătură a fost când, într-o noapte, s-a trezit să coboare până la non-stop, la ora 11, să ia o sticlă de lapte. S-a întors undeva pe la ora 2.

Câteva luni mai târziu, aproape de ziua ei m-am decis să iau frâiele în mâini. Știu la ce vă gândiți, de ce am așteptat atâta timp să o confrunt. Ideea este că am vrut să strâng cât mai multe dovezi, pentru că așa mi-a cerut avocatul și pentru că mi-am căutat un alt apartament.

Am întrebat-o ce vrea să facem de ziua ei și a zis că nu vrea nimic special, că și așa și-a luat de lucru acasă și că eu pot să ies la bere cu băieții.

Eu mi-am dat seama că ceva nu este în regulă. În dulapul ei am găsit o șampanie scumpă, dar am decis să nu îi dezvălui ce am găsit.

Am plecat din casă spunându-i că mă duc cu băieții la un bar din Centrul vechi. De fapt, eu i-am sunat familia, pe mama ei, pe tatăl ei, pe sora ei și pe câțiva colegi de la muncă și i-am convins că trebuie să-i facem o surpriză soției mele cu ocazia zilei ei de naștere.

Ne-am întâlnit cu toții undeva pe la ora 22. Mama ei a adus un tort imens și ne-am înghesuit cu greu în lift. Am deschis ușa cu grijă, le-am zis tuturor să păstreze liniștea – doar era o surpriză. Și pâș-pâș am pornit cu toții spre dormitor.

Am deschis ușa și toată lumea a strigat SURPRIZĂ. În dormitor, soția mea era goală, alături un alt bărbat. Mama ei a scăpat tortul pe covor și tatăl ei a început să țipe. M-am prefăcut șocat. Colegii ei încearcă să scoată pe toată lumea din dormitor în timp ce toată lumea țipă la soția mea.

Soția mea, ah, pardon, fosta mea soție a început să plângă și să țipe în același timp spunându-mi “Cum am putut să-i fac asta?”. Amantul ei își căuta pantalonii în timp ce căuta ușa.

Ce pot să mai zic? A fost cel mai bun cadou pe care l-am oferit de ziua cuiva.”

Sursa foto 123rf

