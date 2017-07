Și-a ținut fiicele în facultate, dar nu le-a spus niciodată ce face zilnic la serviciu. Le-a dezvăluit adevărul trist abia după ce au terminat școala

După ce un fotojurnalist i-a făcut cunoscută povestea, Idris, un bărbat sărac și tată a trei fete, a impresionat o lume întreagă.

Cu gândul de a le da fiicelor sale educația de care el nu a avut parte, Idris a muncit zilnic pentru ele, fără să le spună cu ce ocupă de fapt. Iată povestea lor:

„Nu le-am spus niciodată copiilor mei ce slujbă am. Nu am vrut ca ei să se simtă jenati din cauza mea. Când cea mai mică dintre fiicele mele m-a întrebat cu ce ma ocup toata ziua, i-am spus fără să ezit că sunt muncitor. Zilnic, înainte să ajung acasă, mă spăl în băile publice pentru ca ele să nu aibă niciun indiciu despre munca mea. Am vrut să îmi trimit fetele la școală, să le educ si sa le ofer un viitor mai bun. Am vrut ca ele să stea cu demnitate în fața oamenilor. Nu am vrut ca ele să îndure umilințele oamenilor așa cum am îndurat eu.

Am investit toți banii câștigați în educația fiicelor mele. Nu mi-am cumpărat niciodată haine noi, în schimb am folosit banii pentru a cumpăra cărți pentru ele. Respect, asta e tot ce am vrut ca ele să câștige pentru mine. Eu am muncit ca gunoier si om de serviciu!

În ziua dinainte ca fata mea să fie admisă la facultate, nu am reusit sa strang indeajuns de multi bani pentru a achita taxele scolare. De tristețe nici nu am putut lucra în ziua aceea. Stăteam lângă gunoaie, încercând doar să îmi ascund lacrimile. Toți colegii mă priveau, dar nu a venit nimeni să vorbească cu mine. Îmi simțeam inima frântă pentru că eșuasem. Nu știam cum aș fi putut merge acasă și să dau ochii cu fiica mea știind că nu am bani pentru taxa ei de înscriere. M-am născut sărac șii ajunsesem să cred că nimic bun nu i se poate întâmpla unui om sărac.

În acea zi, după serviciu toți colegii mei au venit la mine, s-au așezat în jurul meu și m-au întrebat dacă îi consider frați. Înainte să apuc să răspund, toți mi-au dat câștigurile lor din ziua respectivă.

Când am încercat să ii refuz, mi-au răspuns: <<Vom face foamea azi, dacă de asta e nevoie pentru ca fiica noastră să meargă la facultate>>. Nu am mai putut sa vorbesc. În ziua aceea nici nu m-am schimbat și nici nu m-am spălat, ci m-am dus acasă în hainele de gunoier.

Fiica mea își va termina facultatea în curând. Niciuna dintre ele nu vrea să mă lase să mai muncesc, decât dacă insist eu. Una din ele are o slujbă cu jumătate de normă, iar celelalte două deja dau meditații. Chiar daca mi-au spus ca am facut destule si am muncit destul la viața mea, fiica mea cea mare vine zilnic la vechiul meu loc de muncă. Aduce mâncare tuturor colegilor mei, pe toți ne hrănește. Ei apreciază enorm gestul făcut de ea, și nu au putut să nu o întrebe de ce le aduce atât de multă mâncare zi de zi.

<<Voi toți v-ați înfometat în acea zi pentru ca eu să devin ceea ce sunt azi, rugați-vă să pot să vă hrănesc zilnic>>, a fost răspunsul ei

Acum nu mă mai simt un om sărac. Cu asemenea copii, nu ai cum să fii sărac!”.

