Sfinții Trei Ierarhi: Vasile, Grigore și Ioan

În fiecare an, în data de 30 ianuarie, sunt prăznuiți sfinții Vasile, Grigore și Ioan, aceștia fiind patronii spirituali ai tuturor instituţiilor de învăţământ teologic ortodox.



Pe Sfinții Trei Ierarhi, Vasile cel Mare, Grigorie Teologul şi Ioan Gură de Aur îi sărbătorim împreună ca pe cei mai mari învăţători şi păstori ai Bisericii. Învățăturile lor și darul de a intrepreta Sfintele Scripturi l-au dus pe treapta cea mai înaltă în Biserica Ortodoxă, „calea cea împărătească”, conform creștinortodox.ro.

De ce sunt sărbătoriți împreună Sfinții Trei Ierarhi

Aceștia au trăi în secolul al IV-lea, dar comunitățile creștine din vremea împăratului Alexie Comnenul au dus dispute aprinse referitoare la cine dintre cei trei sfinți este cel mai mare teolog. Pentru a le opri, ierarhii Vasile, Grigorie și Ioan s-au arătat în vis lui Ioan Mavropous, un important teolog, poet și umanist bizantin, şi i-au spus că între ei nu există o ceartă pentru întâietate, ci rostul lor a fost propovăduirea iertării şi a împăcării, motiv pentru care ar trebui să aibă o sărbătoare comună care să încheie conflictul între oameni.

„După cum vezi, noi la Dumnezeu una suntem și nici o vrajbă nu este între noi. Fiecare din noi, la timpul său, îndemnați de Duhul Sfânt, am scris învățături pentru mântuirea oamenilor. Cum ne-a insuflat Duhul Sfânt, așa am învățat. Nu este între noi unul întâi și altul al doilea. De chemi pe unul, vin și ceilalți doi. Drept aceea, sculându-te, poruncește celor ce se învrăjbesc să nu se mai certe pentru noi. Voința noastră, cât am fost în viață și după moarte, a fost să împăcăm pe oameni și să aducem în lume pace și unire. Împreunează-ne, făcându-ne praznic la câte trei într-o singură zi, și înștiințează cu aceasta pe creștini, că noi în fața lui Dumnezeu, una suntem” ar fi fost cuvintele celor trei sfinți ierarhi.

Sărbătoarea a fost instituită în jurul anului 1080. Dovada stă scrisă în predicile litugice ale Sfântului Ioan (Mavropous) al Evhaitelor.

Sfinții Trei Ierarhi au devenit patronii spirituali ai instituțiilor de învățământ teologic ortdox din întreaga lume printr-o hotărâre a primului Congre al Profesilor de Teologi, la Atena, în 1936.

De-a lungul vieții lor într-o lume păgână care abia se îndrepta spre creștinism, au dus o luptă neîntreruptă pentru a propovădui dragostea pentru Biserică. Culți și smeriți, ierarhii au încercat să diminueze diferențele dintre bogați și săraci. Nu s-au folosit doar de cuvinte, ci au luat de la cei avuți și au dat la cei în nevoie. Dovada credinței lor erau posturile, rugăciunile, generozitatea și iubirea de aproape.

„Propovăduitori și stâlpi întăritori ai Bisericii lui Hristos și ai poporului creștinesc ați fost, Sfințior Trei Ierarhi. Învățând și povățuind pe toți creștinii adevărata credință, înfruntând pe cei ce căutau să semene neghine eretice în ogoarele inimilor dreptslăvitorilor creștini, ați lovit cu praștia cuvintelor voastre în toate învățăturile cele potrivnice, înălțând fruntea dreptei credințe și cântând lui Dumnezeu: Aliluia!” se arată într-o poezie imnografică liturgică.

Sfinții Trei Ierarhi au și sărbători separate

Pomenirea separată a Sfântului Vasile se face la data de 1 ianuarie, a Sfântului Grigorie Teologul la 25 ianuarie, iar a Sfântului Ioan Gură de Aur la 27 ianuarie şi la 13 noiembrie.

, considerat unul dintre cei mai importanți părinți ai bisericii ortodoxe și unul dintre cei mai mare teologi, provine dintr-o familie creștină cunoscută, tatăl său, Sfântul Vasile cel Bătrân, fiind un renumit învățător în Pont, iar frații săi devenind, de asemenea, sfinți. A trăit vreme de 50 de ani și s-a dedicat învățăturii, ca mai apoi să facă o mulțime de acte de caritate. A avut o mare implicare socială și a pus bazele monahismului oriental. L-a cunoscut pe Grigore de Nazianz la Atena și au legat o strânsă.

Grigorie de Nazianz a fost, de asemenea, mare sfânt părinte și învățător al Bisericii. Acesta s-a ocupat și cu studierea adevărurilor din Sfânta Scriptură. Acesta se retrage în pustietate pentru a se dedica deslușirii învățăturilor creștine, dar contrar a ceea ce își dorea, a fost hirotonit preot de către tatăl său. Acesta a susținut dubla natură, dumnezeiască și umană a lui Iisus Hristos, precum și misterul Sfintei Treimi, chiar dacă arienii aruncau în el cu pietre. S-a retras apoi în casa sa natală, unde se presupune că a trăit până la vârsta de 60 de ani. A scris peste peste unsprezece mii de versuri și datorită celor „Cinci Cuvântări Teologice” ținute la Constantinopol, acesta a primit și atributul de teolog. Sfântul Grigorie este și apărătorul văduvelor și al femeilor care au probleme financiare.

Ioan Gură de Aur s-a născut în Antiohia, din părinți care se închinau credinței elinești. Tatăl său avea un grad militar înalt și a murit la scurtă vreme de la nașterea lui, motiv pentru care mama sa s-a ocupat în întregime de educație. A renunțat la credința în care s-a născut și a primit Sfântul Botez atunci când era tânăr. Acesta i-a îndemnat pe toți la pocăință și milostenie, fiind considerat cel mai iscusit predicator pe care l-a avut vreodată Biserica.

Tradiții și obiceiuri de Sfinții Trei Ierarhi

De ziua Sfinților Trei Ierarhi, tradiția spune că trebuie să ne împăcăm cu oamenii dragi, să nu facem curățenie în casă, dacă vrem să stăm departe de pericolul de înec, orbire sau infirmitate.

În această zi nu este bine să împrumutăm bani altora și să dăm lucruri din casă. De asemenea, trebuie să împărțim pomană pentru sufletele celor morți neîmpărtășiți. Se face colivă și după ce este sfințită la biserică, se împarte alături de fructe și pește.

Se mai spune că tinere ar trebui să țină post în această zi pentru a avea o căsnicie fericită, iar mamele ale căror fete nu sunt măritate trebuie să se roage pentru ca ele să găsească un soț.