Sfaturi pentru parinti: la ce sa fiti atenti atunci cand cumparati haine pentru bebelusi

Sa cumperi haine pentru bebelusi poate fi o adevarata corvoada, in special atunci cand aveti un bebe mic, pe care vreti sa il stiti in confort si la moda. Atunci cand creste, achizitiile de hainute sunt ceva mai usoare, pentru ca intervine parerea celui mic, intervin optiunile de model si culoare. Totusi, cand ai un bebe, sa cumperi haine pentru bebelusi se poate dovedi a fi dificil.

Sunt multe lururi de luat in considerare cand achizitionezi haine pentru bebelusi. Iata cateva lucruri care v-ar putea ajuta sa cumparati istet haine pentru copii pentru cei mici:

Cumparati haine pentru bebelusi pentru diferite stagii de crestere

Bebelusii cresc repede in primul an de viata. Tocmai de aceea specialistii recomanda sa achizitionati haine pentru bebelusi pe diferite stagii de crestere (de la 0 la 3 luni, de la 3 luni la 6 luni). Nu de alta, dar veti vedea cum ati achizitionat haine pentru bebelusi care nu ii mai vin celui mic si poate nici nu ati apucat sa le poarte la vreo plimbare sau eveniment special.

Cumparati haine pentru bebelusi din materiale naturale

E cea mai importanta regula atunci cand vine vorba despre haine pentru bebelusi. Alegeti intotdeauna, mai ales in primul an de viata al celui mic, haine pentru bebelusi din bumbac sau alte tesaturi natural, pentru ca doar in ele bebe se va simti cu adevarat confortabil si nu se va irita pe piele. Pielea lui bebe respira in haine pentru bebelusi din materiale naturale.

Spalati orice haine pentru bebelusi ati cumparat

Parintii stiu acest lucru, dar trebuie mentionat de fiecare data: orice haine pentru bebelusi cumparati, chiar daca ele sunt noi, trebuie sa le spalati si sa le calcati inainte ca bebe sa le poarte. Motivul e simplu: temperaturile mari omoara o parte dintre bacterii, astfel ca bebe e mai in siguranta purtand haine pentru bebelusi spalate si calcate aferent de catre mami sau tati.

Taiati cu grija etichetele de haine pentru bebelusi

Sa o recunoastem: nu ne place nici noua sa purtam haine care sa ne jeneze din cauza etichetei. La bebelusi, disconfortul e si mai mare, astfel ca trebuie sa taiati cu grija etichetele de haine pentru copii si asigurati-va ca pielea lui bebe nu este zgariata in locul in care ati facut acest lucru. Cel mic trebuie sa fie in confort 100% in haine pentru copii.

Specialistii recomanda sa nu uscati haine pentru bebelusi in aer liber

In marile orase din Romania, sa usuci haine pentru bebelusi in aer liber inseamna sa le expui la o cantitate destul de mare de praf din aer. Specialistii recomanda sa uscati haine pentru bebelusi in interior, pentru a nu acumula cantitati mari de praf sau polen, care pot afecta si irita pielea lui bebe, in special in primele trei luni de viata ale acestuia.

Nu a spus nimeni ca e usor sa fii parinti. Dar la Noriel puteti descoperi preturi mici si interesante la haine pentru bebelusi la moda si foarte dragalase. Nu trebuie decat sa descoperiti ofertele la tot felul de lucruri, care sigur vor fi utile atat pentru bebe, cat si pentru parinti.