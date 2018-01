Sfaturi pentru amenajarea livingului

Pentru o mare parte dintre romani, livingul este una dintre cele mai importante camere ale casei, cartea de vizita a intregii familii. De regula, livingul este locul in care ne primim musafirii si in care petrecem timp alaturi de familie, motiv pentru care este destul de important sa acordam atentie amenajarii deoarece ne dorim ca aceasta camera sa ne reprezinte mai presus de toate, sa ne simtim bine de fiecare data cand petrecem timp aici.

Cu totii ne dorim sa avem un living cat mai spatios si mai luminos, si mai ales, cat mai frumos amenajat. Probabil ca exceptiile sunt constituite de oamenii care si-au indeplinit deja aceasta dorinta.

Designul minimalist si tonurile neutre cu mici accente de culoare dau farmecul amenajarii in anul 2018. Daca te apuci sa renovezi acum, este important sa cauti mobila la comanda moderna 2018 pentru a avea un living cat mai actual, functional si confortabil.

Oricum, fiecare concept de living porneste, potrivit specialistilor de la o baza compusa din canapea, iar in unele cazuri fotolii. Structura este cunoscuta in limbajul de specialitate ca si o zona de conversatie si te va ajuta sa configurezi si restul elementelor din incapere. De regula, o canapea de tip coltar poate suplini lipsa fotoliilor si te va ajuta si sa economisesti din spatiul livingului.

Corpurile de mobilier va constitui biblioteca. In cazul in care nu vrei sa optezi pentru un mobilier masiv si greoi, ar trebui sa optezi pentru variata aerisita, cu rafturi deschise sau doar cu simple etajere. Astfel, spatiul va fi mult mai aerisit si mai putin incarcat vizual. Poti lua in calcul varianta realizarii mobilierului pe comanda si astfel vei sti sigur ca dimensiunile vor fi perfecte, iar materialul este exact cel solicitat.

Circulatiile sunt extrem de importante in toate locuintele, astfel incat, daca trebuie sa ajungi dintr-un loc in altul iti va fi mult mai usor fara sa ai obstacole in drumul tau. Cand optezi pentru amenajarea unui loc mai formal de luat masa in living, ar trebui sa ca acest punct sa fie situat cat mai aproape de zona de acces spre bucatarie pentru a nu fi nevoit sa strabati intreaga casa cu farfuriile pentru a ajuta la masa.

Perdelele si draperiile alese sunt foarte importante, de asemenea, Lumina naturala trebuie sa patrunda din belsug in incapere. Poti alege modele albe, semi-transparente care filtreaza foarte placut lumina. Daca iti doresti un plus de intimitate, ar trebui sa adaugi draperii asemanatoare obiectelor de amenajare din living.

Asa cum am mentionat, lumina din camera trebuie sa fie cat mai potrivita. Desi este de multe ori ignorata, instalatia electrica ne poate afecta destul de mult confortul. Astfel, camera nu trebuie sa fie prea iluminata sau insuficient iluminata. De asemenea, prizele sunt un alt subiect sensibil pe care trebuie sa il abordam. Daca nu iti doresti sa intinzi prelungitoare in toata incaperea, ar trebui sa amplasezi prize accesibile pentru a elimina cablurile inestetice intinde pe pardoseala. Specialistii recomanda analizarea in detaliu a functiunilor din living , iar acest lucru trebuie facut inainte de renovari.

Spatiul personal trebuie sa fie construit cu piese si cu decoratiuni alese cu mare atentie. Accesoriile vor fi singurele detalii care vor face diferenta, asa ca, alege obiecte care sunt parte din personalitatea ta si care te reprezinta. Daca ai la dispozitie obiecte exotice sau suveniruri pretioase, colectii de tablouri cumparate sau facute de tine, grupeaza-le si obtine un aranjament original si foarte spectaculos.