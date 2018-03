Actorul american Sean Penn, aflat sub influența unor medicamente, a fumat două țigări în timp ce era în direct, în emisiunea „Late Show with Stephen Colbert”, unde se afla pentru promovarea romanului de debut, „Bob Honey Who Just Do Stuff”.

Invitat la ediția de luni a emisiunii ui Stephen Colbert de pe postul de televiziune CBS, actorul a scos și fumat două țigări. Totodată, el a mărturisit că înainte de a merge la emisiune a luat două somnifere.

„Sunt bine. Am moștenit puțin din efectele Ambien pe care le-am luat ca să dorm puțin după o noapte albă”, a declarat Penn.

Când l-a văzut fumând, realizatorul l-a rugat să lase țigările întrucât lumea și-l dorește cât mai mult timp în preajmă, iar acest obicei este nociv.

La sfârşitul săptămânii trecute, invitat într-un matinal al postului CBS, Sean Penn, în vârstă de 57 de ani, a cărui carieră se întinde pe o perioadă de aproximativ patru decenii, a declarat că nu îi mai place să se afle în faţa camerelor de filmat.

“Cred că este adevărat, de o bună perioadă de timp. Poate fi grozav când lucrezi cu actori sau regizori sau scenarişti buni, ca exerciţiu. Dar nu mai sunt îndrăgostit de asta” a afirmat Penn.

Actorul și-a găsit alte proiecte în care să își investească energia precum acțiunile caritabile desfășurate în Haiti sau redactarea unui roman intitulat „Bob Honey Who Just Do Stuff”.

“Ştii, unii vor cumpăra această carte, alţii nu o vor cumpăra. Unora, cred, le va plăcea, alţii o vor urî. Şi asta este cu adevărat ceea ce vreau să se spună despre mine”, a precizat actorul.