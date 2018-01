Scrisoarea unei jurnaliste care suferă de cancer: ”Doamnă ministru, nu mă lăsați să mor”

Jurnalista Miriam Eugenia Soare a fost operată de cancer la sân în 2015. Un an mai târziu, doctorii din Turcia au descoperit că are metastaze la plămâni, după ce în România i se spusese că are doar o răceală și i se dăduse un antibiotic.

Miriam, în vârstă de 54 de ani, a cheltuit foarte mulți bani pe analize și tratamente, însă acum nu își mai permite să plătească tratamentul la o clinică din străinătate. Așa că s-a adresat Casei de Sănătate, unde a descoperit cât de absurdă este legea în acest caz.

”Am 54 de ani și statul român, prin legile lui absurde și abuzive, mă condamnă la moarte, când pentru suma de doar nouă mii de euro, bani cu care ministerul condus de dumneavoastră cumpără doar pixuri, eu sunt lăsată să mor”, scrie Miriam Soare într-o postare de pe Facebook adresată ministrului sănătății.

Ea povestește că, din cauza unor analize greșite, ”​SINGURA SOLUȚIE, pe care o mai am astăzi, este radioterapia stereotactică și după ce am corespondat cu două clinici din Istanbul, care m-au refuzat, am gasit o clinică din Hamburg care își asumă tratarea mea.

​Nemaiavând bani, m-am adresat CASMB-ului și, astfel, am aflat cât de aberantă și discriminatorie este legea care îmi cere un referat de la un medic dintr-un spital universitar!!! Cetățeanul asigurat NU știe că dacă se tratează la un medic din sistemul privat, referatul întocmit de acesta nu are nicio valoare și deci, nu poate beneficia de vestitul FORMULAR E 112. M-am milogit pe la toate ușile din IOB Fundeni și am fost refuzată de către medicii oncologi.”

​”M-am adresat Direcției de Sănătate Publică și am constatat că trebuie să am trei oferte de la trei spitale cu trei preturi, de parcă s-ar face licitație pentru becuri și nu vorbim despre viața unui om și, după ce dosarul meu medical trece prin două comisii medicale, se poate să primesc aviz favorabil sau nu, dar asta durează MINIM DOUĂ LUNI SI JUMĂTATE!!! Eu nu am timpul necesar să aștept toate aceste proceduri ABERANTE și ABUZIVE la adresa cetățeanului contribuabil!

​Doamnă Ministru, ultima amânare pe care am mai primit-o de la clinica din Hamburg este data de 6 Februarie”, mai scrie Miriam.