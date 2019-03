Școala de actorie InLight s-a parteneriat cu cea mai cunoscută companie teatrală de improvizație din lume: Second City (USA)!

.

Cele mai celebre cursuri de actorie și improvizație – Second City – vin pentru prima oară în Europa, respectiv în România, în parteneriat cu școala de film și teatru InLight. Inlight a ales să aducă cel mai căutat curs al celebrei companii: 3 day Improv Intense.

Improvizația este una dintre cele mai importante calități pe care le deține un actor. Dacă în cei opt ani de existență, InLight a creat o tehnică unică de abordare a artei actorului, urmărind îndeaproape conceptul de adevăr, Second City se axează în primul rând pe puterea de improvizație a actorului, urmărind să aprofundeze comedia în cele mai mici detalii. Second City are 60 de ani de vechime în care a învățat să gestioneze calitatea unui curs de arta actorului la cel mai înalt nivel.

Despre Second City

Second City este cea mai cunoscută companie teatrală de improvizație din lume, fiind de asemenea cea dintâi trupă de teatru de improvizație. Oferă de 60 de ani spectacole în fiecare seară, nenumărate cursuri de actorie și improvizație pentru adulți, copii și actori profesioniști și are propria agenție de casting în căutare de talente. Second City a fost deschis la 16 decembrie 1959 și de atunci a devenit unul dintre cele mai influente și prolifice teatre de comedie din lume.

Second City a produs programe de televiziune atât în ​​Canada, cât și în Statele Unite, printre care foarte popularul Saturday Night Live, Second City Presents și Next Comedy Legend. De la debutul său, a fost în mod constant un punct de pornire pentru comedianți celebri, actori premiați, regizori și alți artiști care activează în show-business, precum Bill Murray, Steve Carell, Tina Fey, John Candy, Dan Aykroyd, Amy Poehler, Stephen Colbert, Aidy Bryant și mulți alții.

Second City și InLight aduc în București aceeași tehnică de la care au pornit Steve Carrel și Bill Murray

Cursurile intensive de actorie și improvizație pentru adulți ajută cursanții să pătrunză în filosofia și metodele pe care Second City le folosește pentru a găsi, a explora și a crea conținut. Aceste cursuri reprezintă o modalitate vie și proaspătă de a studia procesul creativ și de a-și atinge potențialul.

Cursanții vor înțelege bazele improvizației, vor învăța cum să creeze situații scenice, cum să dezvolte personaje și cum să interacționeze cu partenerul de scenă. Vor învăța despre principiul „Da, și”, precum și unele jocuri de improvizație bine stabilite, folosite de artiști pe Scena Improvizației din Chicago. Vor fi unii dintre cei care au Second City în repertoriu.

Ne vedem în aprilie! Înscrie-te aici: https://goo.gl/forms/uRTTY7khleR5nIjK2