Saveta Bogdan, despre traumele trăite: “Mă bătea până mă lăsa lată”

Saveta Bogdan a făcut niște dezvăluiri cutremurătoare despre viața sa. Îndrăgita cântăreață de muzică populară a vorbit cu foarte mult curaj despre traumele prin care a trecut în căsniciile sale.

Saveta Bogdan a fost căsătorită de două ori, însă, din păcate, nu a avut norocul unor mariaje liniștite și fericite: “Pe la vârsta de 16 ani, am fugit de acasă pentru a locui cu iubirea vieții mele de atunci! Eram atât de fericită, nu îmi păsa de nimeni și de nimic. Din păcate, după nuntă, soțul meu a devenit extrem de gelos. Nu îi convenea că plec la spectacole și, după ce se îmbăta, mă bătea măr, ce să vă spun, mă bătea până mă lasa lată. Am stat cu el doar cinci ani, după care am fugit și am divorțat.” – a declarat Saveta Bogdan pentru Știrile Kanal D. Din păcate, situația nu s-a schimbat nici cu cel de-al doilea soț: “Ne certam mereu, iar într-o seară el m-a împins într-un șifonier. În cădere, cheia mi s-a înfipt exact în creierul mic. Am fost la spital, mi s-au pus două copci. M-am speriat tare rău. În plus, fiica mea a descoperit că era afemeiat. I-a gasit, din întâmplare, o listă lungă cu amantele. A avut 83!” – a mărturisit Saveta Bogdan pentru sursa citată.

Sursă foto: Facebook