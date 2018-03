Sarah Jessica Parker – culori tari şi dantelă pentru toamnă

Atunci când vrem să găsim o sursă de inspiraţie în materie de modă, ne uităm cum se îmbracă Sarah Jessica Parker! Sezonul acesta, diva mizează pe culori tari şi dantelă.

Modă cu Sarah Jessica Parker



Sarah Jessica Parker este etalon de simţ estetic, o adevărată ambasadoare a bunului gust şi a combinaţiilor vestimentare câştigătoare. Orice poartă actriţa se transformă în trend, şi nici nu-i de mirare când o armată de stilişti o sfătuieşte!



Ghidându-ne după câteva dintre cele mai recente ţinute purtate de divă, am constatat că Sarah Jessica Parker adoră culorile tari, stilul color blocking de sezon rece şi creaţiile cu dantelă diafană.



Sarah Jessica arată excelent în somptuoasa creaţie Giambattista Valli, o rochie roşu vibrant din mătase naturală, cu corset feminin şi capă maiestuoasă, fluidă. Aceast model de rochie arată excelent şi va fi, presimt, senzaţia petrecerilor de iarnă!



Am crezut că trendul color blocking nu va mai fi pe val odată cu venirea zilelor reci, însă se pare că ne-am înşelat! Designerii rămân la această variantă, însă cu alte nuanţe, adaptate tendinţelor. Actriţa a ales o cămaşă delicată roşu pasional, pe care a mixat-o cu pantaloni evazaţi fuchsia şi pantofi albi, un look îndrăzneţ pe care ea îl poartă cu super-atitudine!



Actriţa şi-a pus în valoare silueta într-o rochie midi nude, alintată de broderie şi dantelă neagră, cu inserţii delicate roşii în talie şi pe mâneci. Pantofii negri cu vârf alb au completat de minune ţinuta.



Rochia cu dantelă este atât de feminină, iar Sarah Jessica Parker o adoră! Aseară, ea a purtat o superbă creaţie Stella McCartney, o rochie albă one shoulder, combinată cu pantofi kaki din piele întoarsă, trench alb şi geantă gri.



Care ţinută îţi place mai mult dintre cele 4?









Foto: Hepta, Northfoto