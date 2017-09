Sandra Izbașa: „Îmi place competiția și îmi place să câștig“

Fort Boyard, cea mai dură competiție din Oceanul Atlantic, începe duminică la Pro TV, de la 20:30. Mihaela Rădulescu, Sandra Izbașa, Corina Bud sunt doar câteva dintre vedetele care vor face față unor provocări ce trec dincolo de limitele imaginației.

Sandra Izbașa este campioana care face performanță în orice acțiune în care se implică, iar acum a reușit să își depășească limitele și la Fort Boyard: „Am văzut Fort Boyard difuzat la noi cu ani în urmă și urmăream toate probele cu sufletul la gură, misterul și reușitele concurenților. Trăiam intens cu ei și victoriile, dar și eșecurile, îmi doream să fiu acolo, mai ales în tabăra cu reușite. Îmi place competiția și să câștig. Am acceptat invitația de a participa la acest concurs pentru că îmi doream ca visul să devină realitate. Am fost o echipă excepțională și am luptat de la început până la sfârșit. Atmosfera a fost deosebită și mă bucur pentru că am avut ocazia de a filma competiția chiar în fortul original, din Franța!“

Iată ce a declarat Sandra Izbașa special pentru Unica.ro.

Cum a fost drumul până acolo, Sandra?

Drumul până acolo a fost unul foarte frumos, încărcat de emoții, pentru că nu știam cum o să se desfășoare concursul.

Cum v-ați distrat în avion?

Dacă în drum spre Fort Boyard nu ne cunoșteam atât de bine, concursul a produs un efect de coeziune, astfel încât la întoarcere ne-am distrat și-am povestit întâmplarile trăite.

Ce ți-a placut cel mai mult în localitatea în care ai fost?

Este un oraș cochet cu oameni relaxați, peisajele foarte frumoase, iar în seara în care am ajuns ei sărbătoreau Ziua Dansului și ne-am integrat și noi pe lângă ei și am dansat pe cinste.

Spune-ne cum decurgea o zi acolo?

Ne trezeam de dimineață, mâncam micul dejun, apoi ne strângeam pentru ședință, să punem la punct ultimele detalii despre concurs, mergeam să vizităm prin oraș, seara ne strângeam și socializam, o experiență deosebită.

Ce ți s-a părut cel mai dificil în Fort Boyard?

Fiecare probă are un grad de dificultate și, la urma urmei, depinde de percepția fiecărei persoane.

Cum ai reușit să-ți învingi fricile în Fort Boyard?

Mi-am gestionat teama (tracul) pe care o are fiecare înainte de o acțiune nouă, mie mi-a fost bine pentru că am un antrenament de peste 15 ani în competiții.

Citește și – INTERVIU Mihaela Rădulescu: „Fort Boyard e despre lupta cu limitele și angoasele tale”

Citește și – Cătălin Măruță: „Pot citi cu ușurință omul din fața mea“