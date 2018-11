S-au născut deja primii bebeluși modificați genetic în laborator? Așa susțin chinezii

Omul de știință He Jiankui a anunțat, prin intermediul unei înregistrări pe Youtube, în urmă cu câteva săptămâni, nașterea a două gemene al căror ADN a fost modificat pentru a deveni rezistente în fața virusului SIDA și HIV. Dacă acest lucru va fi confirmat, atunci experimentul ar marca un salt profund al științei și eticii.

Se pare că, anunțul a generat numeroase critici. Unii oameni de știință au calificat experimentul drept „monstruos” și „extrem de prematur”, iar Comisia Națională pentru Sănătate din Beijing a ordonat deschiderea unei anchete, după ce unii experți au cerut verificarea afirmațiilor lui He Jiankui.

Activitatea profesorului He Jiankui a fost criticată de savanții chinezi

Profesorul He Jiankui, care lucrează într-un laborator din orașul Shenzen, a spus că ADN-ul gemenelor a fost modificat cu ajutorul CRISPR, o tehnică ce permite ștergerea și înlocuirea genelor cu mare precizire. Editarea genelor este o potențială unealtă în cazul bolilor moștenite genetic, dar este extrem de controversată din cauza modificărilor care pot fi transmise generațiilor viitoare și pot, în final, să afecteze întregul fond genetic. Activitatea lui He Jiankui a fost criticată și de savanții chinezi, 100 dintre ei semnând o scrisoare în care, printre altele, cer o legislație mai restrictivă în domeniu. Universitatea unde lucrează He a anunțat faptul că realizarea anunțată de el este „o încălcare gravă a normelor și eticii academice.”

