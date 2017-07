S-a dus să îi cumpere fiului ei o jucărie, dar a avut parte de o surpriză de care își va aminti toată viața

Când fiul ei de doar doi ani și-a rupt piciorul, Bonita Ortega a vrut să îl înveselească și s-a dus să îi cumpere o jucărie. Însă în timp ce căuta cadoul potrivit pentru micuțul Nixon, a găsit un plic prins cu bandă adezivă de una dintre vitrinele cu jucării.

S-a apropiat din curiozitate și a citit următoarele cuvinte pe plic:

„Vă rog să folosiți acești bani pentru a cumpăra ceva în memoria fiului nostru, Henry, care pe data de 2 martie 2017, ar fi împlinit 4 ani”. Henry murise înainte să împlinească patru ani, iar părinții lui au dorit ca alți copii să se bucure de jucăriile de care copilul lor nu a apucat.

Bonita a izbucnit în lacrimi când a citit mesajul și a folosit banii pentru a-i cumpăra o jucărie fiului ei. Ea a împărtășit povestea emoționantă printr-un mesaj pe Facebook:

„Copilul meu de doi ani și-a rupt piciorul săptămâna aceasta, așa că am decis să îi cumpăr un cadou de însănătoșire și să îl surprind când ajung acasă. Am mers la secțiunea Cars. Știu cât de mult iubește Nixon mașinile. Când am ajuns, am văzut un plic lipit de unul dintre rafturile cu jucării. Am privit în jur copleșită de emoții. Am început să plâng, erau lacrimi dulci-amărui.

Mă doare ce s-a întâmplat lui familia lui Henry, dar sunt atât de recunoscătoare că fiul meu îl poate onora. Aș vrea să mulțumesc personal părinților lui Henry și să le spun cât de recunoscătoare sunt pentru gestul lor minunat. Fiul meu a primit jucăria mult visată.

Haideți să împărtășim acest mesaj în speranța că Henry îl va citi de acolo de sus. Nixon a primit un garaj Cars genial, de care nu se mai dezlipește. La mulți ani, Henry!”

Citește și – Gestul emoționant făcut de un băiețel, după ce mama lui i-a spus că nu își permite să îi cumpere jucăria dorită

Citește și – Era însărcinată și servea la mese, dar o simplă notă de plată i-a schimbat viața

Foto – Shutterstock