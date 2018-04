S-a deschis primul magazin gol din România. Locurile unde poți dona haine

Ai o mulțime de haine care nu-ți mai vin bine sau pe care, pur și simplu, nu le mai porți? Primul magazin gol din România, deschis în Promenada Mall, este locul unde poți dona haine, care vor fi distribuite apoi familiilor nevoiașe, cu ajutorul unor organizații nonguvernamentale și al unei mari companii producătoare de detergenți.

Cu toții avem pe-acasă haine care nu ne mai vin bine sau care nu ne mai plac. Am vrea să scăpăm de ele, dar nu cunoaștem nicio persoană mai sărmană, căreia să le dăruim. Centrul comercial Promenada din București a deschis un magazin temporar, intitulat The Empty Shop.

Acesta este un magazin cu scop umanitar, care-și propune să “umple rafturile” cu hainele donate de vizitatorii centrului comercial. Obiectivul este de a realiza cea mai mare colectă de haine din România – peste douăzeci de tone de haine în două săptămâni.

Unde poți dona haine

Pe lângă pop-up store-ul de la parterul Promenada, vor exista, până în 18 aprilie, puncte de colectare în alte 12 mall-uri din întreaga țară. Iată care sunt acestea:

City Park Constanța, Shopping CityTimișoara, Shopping City Galați, Brăila Mall, Shopping City Piatra Neamț, Ploiești Shopping City, Shopping City Deva, Aurora Shopping Mall (Buzău), Shopping City Târgu Jiu, Severin Shopping Center, Shopping City Râmnicu Vâlcea, Shopping City Sibiu. Magazinul este dedicat colectării exclusive de îmbrăcăminte, nu și încălțăminte, jucării sau alimente.

După ce vor fi strânse și sortate, hainele vor fi curățate, iar apoi vor fi distribuite persoanelor care au cu adevărat nevoie de ele.

Proiectul se derulează în colaborare cu organizația “Let’s Do It Romania”, cunoscută pentru amplele acțiuni de strângere a gunoaielor din întreaga țării, iar beneficiarii lucrurilor colectate vor fi identificați cu ajutorul Teach for România, organizație care susține, prin profesori voluntari, educația copiilor din zone defavorizate. Este vorba de o mie de familii din județele Maramureș, Neamț, Iași, Constanța, Târgu Jiu, Călărași, Ialomița.

Campania face parte din strategia „Let’s do it, Romania!” de combatere a risipei și de susținere a educației.

