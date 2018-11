Româncele ies în stradă în semn de solidaritate față de protestele femeilor din Bulgaria

“Ne aflăm în fața unui val de conservatorism, atât în Europa, cât și în România, care urmărește restrângerea drepturilor și libertăților femeilor. În Bulgaria, Convenția de la Istanbul a fost respinsă ca urmare a presiunii grupurilor conservatoare. Asemenea voci există și în societatea românească, însă le spunem răspicat că nu vom permite niciun pas înapoi! Ne arătăm solidaritatea față de toate femeile care au fost sau sunt nevoite să supraviețuiască violenței. Nu lăsăm să fie luate drepturile câștigate! ”, au precizat organizatoarele protestului pe pagina de Facebook a evenimentului.

Conform unui apel la solidaritate răspândit în social media de către asociația care a demarat protestul de astăzi în Bulgaria, postat pe artapolitica.ro, femeile doresc să ceară autorităților modificări ale codului penal, cât și modificări care au ca scop prevenirea delictelor sexiste și misogine: „Refuzul Bulgariei de a ratifica Convenția de la Istanbul privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice, la începutul anului 2018, a fost vârful de lance într-un proces de lungă durată de instigare la ură împotriva femeilor, care a inclus eliminarea treptată a drepturilor lor de muncă și anularea unor ani grei de luptă pentru drepturi sociale. De exemplu, îngrijirea copilului este dislocată din sfera socială, în timp ce guvernul promovează măsuri complet inadecvate împotriva violenței de gen, refuzând în mod evident să-i recunoască existența. Am asistat la un val de atacuri împotriva femeilor și împotriva persoanelor queer pe stradă, în locurile lor de muncă și în casele lor. Mulți bărbați s-au simțit amenințați de cele și de cei care își exprimă furia față de nemuritoarele structuri patriarhale, și au făcut deja un pas înainte pentru a-și apăra poziția privilegiată, bazându-se chiar pe abuzuri fizice și verbale. Cu fiecare zi care trece, mersul pe stradă în Bulgaria a devenit din ce în ce mai periculos pentru femei și persoane queer deopotrivă. De la începutul anului 2018, 22 de femei au fost ucise din cauza violenței domestice în întreaga țară. Există nenumărate victime ale hărțuirii sexuale.”

În plus, protestatarele din Bulgaria vor să atragă atenția asupra condițiilor de muncă extrem de precare cu care se confruntă femeile, cauzate de liberalizarea și dereglementarea pieței, pe termen lung și în continuă creștere: “Femeile sunt afectate în mod disproporționat de aceste procese, după cum a arătat un raport recent despre industria textilă. Condițiile de muncă precare sunt cuplate cu o creștere constantă a riscului de excluziune socială și a sărăciei, cauzate de accesul redus la sistemul de securitate socială, în care, din nou, femeile suportă cele mai multe consecințe. În plus, există tentative foarte puternice din partea Asociației Bulgare a Capitalului Industrial (ABCI) de a reduce atât perioada, cât și valoarea indemnizației concediului de maternitate. Aceste încercări sunt apărate în mod activ de către politicieni din întreg spectrul politic, constituind un nou atac împotriva muncitorilor din Bulgaria, în special împotriva femeilor. Deși conștientizăm că doi ani de concediu de maternitate plătit este un serviciu social foarte rar întâlnit la nivel mondial, am dori să subliniem cât de importantă este păstrarea lui intactă pentru binele mișcării feministe din întreaga lume.”

Mai multe informații despre protestul din Bulgaria și evenimentul de solidarizare organizat astăzi în București sunt disponibile aici: Nu ești singură! Solidaritate cu femeile din Bulgaria.

Sursă foto: Centrul Filia și Shutterstock