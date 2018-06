Rodica Popescu-Bitănescu: “M-am săturat să fiu prezentată drept actrița al cărei zâmbet este inconfundabil!”

Rodica Popescu-Bitănescu este una dintre cele mai mari actrițe ale României și este recunoscută de departe și cu ochii închiși grație felului în care râde, un râs molipsitor, venit din tot sufletul. Ei bine, iată că întocmai ceea ce o caracterizează, i-a adus deopotrivă bucurii, cât și neplăceri în viață.

Rodica Popescu-Bitănescu, în vârstă de 79 de ani, a povestit că s-a săturat să fie identificată doar ca actriță de comedie, ba mai mult, prin prisma râsului său, și a vrut să demonstreze că trece de aceste tipare și poate fi mai mult de atât: “Râsul meu nu este nici moștenire de familie și nici nu l-am ”construit” în timp. Nu m-a preocupat niciodată asta. Mie când îmi vine să râd, râd. Nu râd la comandă. Râsul ”făcut” nu e contagios. Am deschis foarte multe uși râzând și mi-am câștigat mulți admiratori. Dar râsul meu, mi-a și închis multe uși. Mulți regizori au considerat că sunt numai o actriță veselă, de comedie. Am luptat mult să pot juca roluri dramatice, cu fior tragic, sau roluri de compoziție, unde am demonstrat că sunt chiar mai bună decât în rolurile comice. Asta m-a și făcut să scriu piese de teatru și mai nou și scenarii de film. Textele mele sunt simple dar adevărate, chiar triste și lumea leșină de râs. Sunt romantice, horror, filozofice. După spectacol unii spectatori mă întreabă Rodica, ai scris tu piesa asta? Da. Eu. Pentru că m-am săturat să fiu prezentată, ”apare actrița al cărei zâmbet este inconfundabil!”. Vreau să vă spun că eu, din când în când, mai și gândesc, nu numai râd. Apropos, știați că marii actori de comedie sunt cei mai mari actori se dramă ? Vezi Grigore Vasiliu Birlic, Liudmila Gurcenko și alții” – a mărturisit îndrăgita Rodica Popescu-Bitănescu într-un interviu acordat pentru femeide10.ro,

