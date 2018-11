Rita Ora, apariţie de senzaţie la evenimentul de lansare a noului album

Rita a arătat minunat în rochia de la petrecere

Rita Ora a făcut furori la petrecerea lansării. Cântăreaţa şi-a completat ţinuta provocatoare cu o coafură retro, „tip albină” şi cu un machiaj foarte chic, strălucitor.

Noul album al artistei prezintă single-urile şi colabărările sale din ultimii doi ani, precum şi şase piese noi scrise de cântăreaţă. La eveniment, au fost nelipsiţi prietenii Ritei, dar şi personalităţi importante.

Rita Ora este o cântăreaţă de mare succes, compozitoare şi actriţă. Artista s-a născut în Iugoslavia, într-o familie de albanezi kosovari. Mama sa, Vera, este psihiatru, iar tatăl, Besnik, este proprietarul unui pub. Artista a fost botezată după star-ul se film favorit al bunicului său, Rita Hayworth. Albumul său de debut Ora (2012), a debutat pe poziţia #1 în Marea Britanie. După ce a mai ajuns încă o dată în topuri cu piesa Hot Right Now, Ora a devenit artistul cu cele mai multe single-uri de pe poziţia #1 în UK Singles Chart în 2012. În 2013 a fost nominalizată de 3 ori la BRIT Awards. Primul single de pe cel de-al doilea său album, I Will Never Let You Down a debutat în topul UK Singles Chart în 2014, Ora devenind astfel a doua cântăreaţă solo britanică cu 4 single-uri de pe poziţia #1 în Marea Britanie.

Sursă foto: Northfoto.com, Hepta.ro, Instagram