Replica din „Titanic” pe care Leonardo DiCaprio nu a vrut să o spună

Potrivit lui Cameron, DiCaprio nu a vrut să strige „I’m the king of the world” în fața camerelor de luat vederi. Însă regizorul a insistat și l-a obligat pe Leonardo să „vândă” cât mai bine momentul, relatează Daily Mail.

„Ideea este că replica a fost improvizată la fața locului. Am scos-o pe loc și eram deja în criză de timp. Pierdeam lumina și încercasem deja tot felul de variante care nu se potriveau nici cu personajul, nici cu filmul”, a povestit James Cameron.

De asemenea, regizorul a povestit că starul se plângea de fiecare dată când era nevoie să se ude.

„Leo era ca un motan care încerca să intre în apă. Făcea mare tămbălău pe tema asta de fiecare dată. Chiar dacă apa avea 26 de grade, el ura să se ude – cel puțin așa pretindea”, a mai spus Cameron.

Însă, se pare că lui Leonardo DiCaprio îi plăcea să îl tachineze pe James Cameron. Spre finalul filmărilor, actorul i-a dezvăluit regizorului un mic secret.

„În ultima zi de filmare, urma să facem o scenă sub apă și el mi-a mărturisit că are certificat de scufundător. Și atunci de ce se tot plânsese că nu îi place să se ude? Îmi venea să îl strâng de gât”, a mai povestit celebrul regizor.



Sursă foto: Northfoto