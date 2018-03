Reimprospateaza-ti garderoba cu cei mai frumosi pantofi la comanda!

Inceputul unui nou sezon este cel mai bun pretext pentru o femeie sa isi cumpere noi perechi de pantofi. Iar primavara aduce intotdeauna tendinte incredibil de tentante, carora nu le poti rezista! Culori vii, decupaje indraznete si modele pe care sigur vei dori sa le ai si tu in garderoba – astfel am putea sa descriem trendurile acestei primaveri.

AnaFashion, magazin online de incaltaminte la comanda, ne propune modele cu care sa pasim cu stil in primavara care tocmai a inceput. Iata cateva dintre perechile de pantofi la comanda pe care trebuie sa le ai neaparat in garderoba!

Pantofii din piele Elsa

Pantofii din piele cu imprimeu floral sunt un accesoriu de baza in garderoba oricarei femei. AnaFashion ne propune o pereche de pantofi la comanda cu un imprimeu in nuante de albastru, pe care ii poti purta in incredibil de multe combinatii. Se potrivesc de minune cu un deux piece, cat si cu o rochie foarte vaporoasa, care sa emane romantism si eleganta. Desigur, acesti pantofi sunt realizati la comanda, ceea ce inseamna ca poti opta pentru orice alt tip de piele iti doresti, intr-o oricare culoare care se potriveste cu personalitatea ta.

Pantofii Dark Blue Galaxy

Atunci cand vrei sa iesi din anonimat, alege o pereche de pantofi deosebiti si sigur vei atrage atentia celor din jur. Acesti pantofi la comanda sunt realizati din doua tipuri de piele, tocul fiind, fara indoiala, punctul de interes. Calapodul este foarte comod, iar modelul poate fi integrat cu usurinta chiar si intr-o tinuta foarte clasica, compusa dintr-o pereche de pantaloni negri si o camasa cu umeri supradimensionati. Pe site-ul AnaFashion exista foarte multe modele de pantofi la comanda cu tocul realizat dintr-o piele cu un imprimeu deosebit. Intra pe site si descopera si celelalte propuneri. Sigur vei gasi un model pe care sa vrei sa il adaugi in garderoba.

Pantofii Irena Asimetric

Pantofii cu detalii supradimensionate nu se vor demoda prea curand. Se poarta de cateva sezoane si sunt inca la mare cautare printre iubitoarele de pantofi. AnaFashion ne propune o pereche de pantofi la comanda deosebiti – combinatia de nuante, precum si fundele realizate asimetric sunt detaliile care vor scoate orice tinuta din anonimat. Poarta-i cu un costum de inspiratie barbateasca sau o rochie cu un croi conic, care sa urmeze cu fidelitate forma corpului tau.

Toate aceste modele de pantofi la comanda sunt disponibile pe site-ul oficial AnaFashion. Tot ceea ce trebuie sa faci este sa iti alegi modelul pe care ti-l doresti si sa te decizi asupra tipului de piele din care vrei sa fie realizati. Tu esti propriul tau designer – poti sa combini mai multe tipuri de piele, de diferite culori sau cu diferite imprimeuri, astfel incat sa adaugi in garderoba pantofi care sa ti se potriveasca perfect. Da frau liber imaginatiei si vei avea pantofi la comanda unici!