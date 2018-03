Reacția Rodicăi Popescu-Bitănescu la moartea actriței Aimee Iacobescu. Cele două erau la cuțite: „A jucat până când nu a mai putut să urce pe scenă”

Aime Iacobescu, îndrăgita actriță identificată cu personajul Domniței Ralu, a murit astăzi, 27 martie, la vârsta de 71 de ani, după o luptă cumplită cu cancerul.

Vestea morții lui Aimee Iacobescu a întristat o țară întreagă, printre cei care și-au exprimat regretele aflându-se și colega sa de scenă, actrița Rodica Popescu-Bitănescu, cea cu care se afla la cuțite de câțiva ani. Conflictul dintre cele două a luat naștere după ce Aimee Iacobescu a acuzat-o pe Rodica Popescu-Bitănescu că face favoruri anumitor actori, în calitate de regizoare la Teatrul Național. La momentul respectiv, Rodica Popescu-Bitănescu s-a apărat susținănd că rolurile nu i se mai potriveau: „Am auzit despre nemulţumirile lor, că le discriminez, că favorizez pe alţii, etc. Aimee a ieşit la pensie de 15 ani. În piesă are rolul unei femei fatale. Ea nu-şi dă seama că a îmbătrânit? Se vrea femeie fatală la 68 de ani? Cezara, la fel, e pensionară. Mi-a fost impusă într-o piesă de conducerea teatrului. A dat probe, că nu mai juca nicăieri. Teatrul are şi actori angajaţi, care trebuie să joace”, – declara în urmă cu câțiva ani Rodica Popescu-Bitănescu.

Cu toate acestea, decesul lui Aimee Iacobescu a îndurerat-o profund pe aceasta, care și-a manifestat durerea pe un post de televiziune: „Îmi doresc să aibă odihnă şi linişte. Dumnezeu să-i ierte păcatele lumeşti. Pot să vă spun că noi, colegii care am cunoscut-o, înţelegem durerea ei. Ştiam de boala pe care o avea de câţiva ani. A jucat până când boala a răpus-o şi nu a mai putut să urce pe scenă. ” – a comentat Rodica Popescu-Bitănescu pentru România TV.

În scandalul de atunci, Cezara Dafinescu i-a fost alături lui Aimee Iacobescu, însă ulterior și cele două au intrat în scandal. Totul s-a petrecut după ce regretata actriță a declarat că nu-i ajunge pensia pentru a supraviețui și pentru a-și cumpăra medicația necesară în lupta cu cancerul: „Datorită admiratorilor mei care îmi sunt mereu alături, am reuşit să-mi plătesc datoriile şi voi putea să trec această iarnă fără probleme. Pentru operaţia de cataractă a mamei mele am pus deoparte 2.000 de lei. După ce am declarat câţi bani s-au strâns din donaţii, pe 10 decembrie, m-a sunat Cezara să-mi ceară 2.000 de lei. A specificat «cu împrumut, până pe 15». Am crezut că până pe 15 decembrie, când luăm pensia, dar a vrut până pe 15 ianuarie (2016 – n.r.). Şi i-am dat. A venit, a luat banii şi dusă a fost. Mama a fost martoră. Nu m-am gândit nicio secundă să facem o hârtie de mână, că doar ne cunoaştem de atâta vreme. De atunci Cezara n-a mai dat niciun semn. Am tot sunat-o, dar nu-mi răspunde. I-am trimis şi un mesaj la care nu a răspuns… Eu, acum, ce fac cu mama, cum o mai operez dacă nu mai am bani?! (…) Înainte de a-mi cere împrumutul, Cezara mi-a propus să-i dau toţi banii din donaţii şi să-i depună ea la o bancă unde se oferă o dobândă mare. I-am zis că am nevoie de ei să-mi plătesc datoriile şi atunci s-a enervat. Mi-a spus «Eşti o tâmpită!» şi mi-a închis telefonul”, declara în trecut Aimee pentru ziarul Ring.

Pe de altă parte, Cezara Dafinescu s-a apărat și povestit cum au stat, de fapt, lucrurile: „Ne cunoaştem de atâta timp şi niciodată n-am împrumutat bani de la ea. Într-adevăr, m-a rugat să ne vedem şi am vizitat-o acasă luna trecută, însă doar pentru a-i citi reacţiile oamenilor la declaraţiile ei în care spunea că moare de foame în casă. A fost deranjată de felul în care lumea comenta pe internet situaţia ei şi atunci ea mi-a propus să spunem că m-a împrumutat cu 2.000 de lei, ca să-şi mai spele imaginea publică. Aşadar, a fost o convenţie între noi, nu mi-a dat niciun ban şi n-am luat nimic de la Aimee Iacobescu. Ştiu că se confruntă cu probleme de sănătate şi financiare şi mereu am sprijinit-o. Probabil că din cauza tratamentului care are, se pare, şi efecte secundare, a uitat ce a făcut cu banii respectivi. N-am ce sumă să-i înapoiez pentru că n-am luat niciun leu de la Aimee.” – mărturisea Cezara Dafinescu pentru sursa citată.

Sursă foto: Facebook, Cinemagia